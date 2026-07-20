INDUSTRIA SALMONICULTORA UNE FUERZAS PARA IMPULSAR LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE SRS: SALMONCHILE, CONSEJO DEL SALMÓN Y GREMIO DE MAGALLANES RESPALDAN EL PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL SOBRE SRS

Por Edgardo Vera Cárdenas. Los tres principales gremios de la salmonicultura chilena: SalmonChile/INTESAL, el Consejo del Salmón y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes— entregaron su patrocinio a la International Conference on Salmon Rickettsial Syndrome (SRS 2026), encuentro organizado por el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola – Investigación Aplicada, INCAR², que se realizará entre el 9 y 11 de noviembre en Puerto Varas.

“Desde INTESAL estamos muy orgullosos de patrocinar la Conferencia Internacional SRS 2026 e invitamos a todos los actores del ámbito científico, productivo y regulatorio a participar activamente. Chile ha desarrollado una experiencia y capacidad científica únicas en esta enfermedad, por lo que esta conferencia posiciona al país en la primera línea de la discusión internacional sobre un desafío sanitario que ha dejado de ser una problemática exclusiva de la salmonicultura chilena y hoy representa un tema de creciente interés para la acuicultura mundial. Asimismo, esta actividad representa la continuidad de una colaboración de largo plazo entre INTESAL y el Centro INCAR², una alianza que ha contribuido significativamente a generar conocimiento aplicado para la salmonicultura chilena”, destacó el Coordinador de Salud e Inocuidad de Intesal, Dr. Alexander Jaramillo.

Al mismo tiempo, la Presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, agregó que «desde el Consejo del Salmón valoramos la realización del Congreso Internacional de SRS en Chile, porque refleja el nivel de desarrollo de la salmonicultura chilena y su capacidad para avanzar en línea con los estándares mundiales, incorporando ciencia, innovación y tecnología en todo su proceso productivo- Este tipo de encuentros pone en valor una industria avanza de manera sostenible y que continúa generando conocimiento, capacidades y soluciones para mantener nuestro liderazgo global, con una mirada de largo plazo”.

Para el Presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, “el control del SRS es una decisión que ha tomado Chile desde hace varios años. No obstante, sigue siendo un desafío permanente para los productores en todo Chile. La baja prevalencia de la enfermedad en Magallanes nos permite orientar el enfoque hacia la prevención, por lo que la realización de este seminario contribuirá a recoger aprendizajes y nuevos conocimientos para la prevención, manejo y control de la enfermedad”,

“El respaldo conjunto de estas organizaciones refleja el compromiso de la industria con la generación de conocimiento científico, la innovación y el desarrollo de soluciones para enfrentar el Síndrome Rickettsial del Salmón (SRS), una de las principales enfermedades que afectan a la salmonicultura chilena”, destacó el académico de la Universidad Andrés Bello y Director Alterno de INCAR², Dr. Rubén Avendaño-Herrera.

SRS 2026 avanza a paso firme

El evento, que marcará un hito al convertirse en la primera conferencia mundial dedicada exclusivamente a esta temática, ha generado gran interés para los distintos actores vinculados a la industria, “lo que se refleja en cómo avanza el proceso de inscripción de la conferencia”, indicaron desde la organización.

La Conferencia mantiene abierto el plazo para el envío de resúmenes para la conferencia internacional. El programa científico de SRS2026 contempla seis sesiones temáticas que abordarán aspectos clave para comprender y enfrentar esta enfermedad desde distintas perspectivas. Entre los temas considerados destacan Salud y Bienestar Animal, Epidemiología Ambiental y Modelamiento Predictivo, Herramientas de Control de SRS, y Herramientas Tecnológicas y Biotecnológicas para su Control, además de otros módulos enfocados en la interacción entre ciencia, industria y políticas públicas.

La International Conference on Salmon Rickettsial Syndrome (SRS 2026) cuenta actualmente con el auspicio de Vaxxinova, Alianza Yelcho, Mowi y Virbac, y con el patrocinio de SUBPESCA, SERNAPESCA, INTESAL, de las Asociaciones Gremiales SalmonChile, el Consejo del Salmón y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, y de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas. Además, SRS 2026 Conference contará con la participación y apoyo de los media partners Salmonexpert, Medios AQUA, InfoSALMON, Mundo Acuícola, Partnerfish, AquaHoy, Panorama Acuícola y AquaFeed.com

Las instituciones entidades interesadas pueden acceder a distintas alternativas de auspicio y participación, contactando al equipo organizador a través del correo [email protected], donde podrán conocer las oportunidades de visibilidad durante el evento.

Más información e inscripciones: www.srs2026conference.cl

Registro de participantes: https://puentecientifico.cl/congresses/srs-2026/registration/

Envío de trabajos: https://www.srs2026conference.cl/abtract

Fuente: cienciaenchile.cl



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