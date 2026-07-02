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2 de julio de 2026

SEREMI DE HACIENDA APUESTA POR DESTRABAR INVERSIONES PARA IMPULSAR EL EMPLEO EN MAGALLANES

Buenos días región

seremihacienda

Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, entregó una mirada económica sobre el presente y las proyecciones de la región, en un análisis que conectó empleo, inversión, productividad y desarrollo territorial.

La autoridad comenzó valorando el diagnóstico expuesto en la conversación radial y afirmó que la región enfrenta desafíos concretos que deben ser abordados con decisión. En ese sentido, sostuvo que el empleo no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con las actividades que mueven la economía local y con la capacidad de destrabar proyectos de inversión.

Correa puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer la salmonicultura, la actividad turística y otros sectores estratégicos. Según expuso, una mayor escala productiva permitiría no solo más empleo directo, sino también encadenamientos con proveedores, servicios y comercio local. “No solamente tenemos que ver desde el aspecto exclusivo del proyecto empresarial, sino que el efecto dominó que genera en su entorno”, explicó al referirse a una eventual expansión de la industria salmonera en la zona.

En esa línea, sostuvo que uno de los principales problemas para el desarrollo regional ha sido la lentitud en la toma de decisiones y la falta de certeza para invertir. A su juicio, la inversión necesita condiciones claras para crecer, especialmente en rubros donde la región tiene potencial evidente.

El seremi también abordó la discusión sobre capacitación laboral y criticó que los recursos destinados a esta materia deben estar alineados con las necesidades productivas reales del territorio. “Hay que gastar bien la plata”, remarcó, al insistir en que la formación debe concentrarse en oficios y habilidades útiles para sectores como turismo, construcción, servicios y salmonicultura.

Correa sostuvo además que la política pública debe tener un enfoque territorial, con pertinencia respecto de la realidad magallánica. En esa lógica, planteó que no tiene sentido impulsar cursos que no se relacionen con el desarrollo regional ni con las oportunidades concretas de empleo.

Otro de los temas que destacó fue la necesidad de revisar la productividad y la flexibilidad laboral como factores que también inciden en la creación de empleo. Según explicó, la discusión nacional sobre costos, jornada y regulación debe ser entendida en función de cómo mejorar la capacidad del país y de la región para producir más y mejor.

En el tramo final de la entrevista, el seremi insistió en que Magallanes cuenta con condiciones para crecer, pero que ese crecimiento depende de ordenar prioridades, aprovechar mejor los recursos públicos y empujar una agenda de inversión que dialogue con las necesidades del territorio. El llamado, dijo, es a avanzar con una mirada práctica, productiva y regionalizada del desarrollo.



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SEREMI DEL TRABAJO ADVIERTE QUE PRINCIPAL DESAFÍO LABORAL EN MAGALLANES ES REDUCIR LA INFORMALIDAD

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