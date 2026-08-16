16 de agosto de 2026
CHILE DESTACA SU PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS EN NORUEGA
La delegación chilena participó en la 38.ª Reunión General Anual de COMNAP, donde se abordaron materias de cooperación, logística, seguridad y respuesta ante emergencias en el continente antártico.
Entre el 4 y el 6 de agosto se realizó en Tromsø, Noruega, la 38.ª Reunión General Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), encuentro que reunió a representantes de programas antárticos de distintos países. Chile participó con una delegación integrada por representantes de la Cancillería, las Fuerzas Armadas, el sector privado de Punta Arenas y el Instituto Antártico Chileno (INACH).
Uno de los hitos de la participación nacional fue la finalización del período de Wendy Rubio, jefa del Departamento de Operaciones y Concursos del INACH, como vicepresidenta de COMNAP. Tras tres años en esta función, entregó el cargo a Haynnee Trad Souza, de Brasil, y asumirá como co-líder del Grupo de Trabajo en la península Antártica.
Durante la reunión se desarrollaron sesiones regionales y grupos de expertos centrados en materias como apoyo logístico a la investigación científica, seguridad, atención médica, buceo, combustibles alternativos, capacidades de buques de investigación y uso de aeronaves pilotadas remotamente. También se abordaron estrategias de educación y divulgación antártica de los distintos programas nacionales.
Chile además participó en el 6.º Taller de Búsqueda y Rescate Antártico de COMNAP, instancia en la que presentó sus capacidades aéreas, marítimas y terrestres para responder ante emergencias. La delegación nacional también compartió su experiencia en prevención de emergencias y sistemas de alerta temprana de sismos y tsunamis.
El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.
El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.