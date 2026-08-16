CHILE DESTACA SU PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS EN NORUEGA

Entre el 4 y el 6 de agosto se realizó en Tromsø, Noruega, la 38.ª Reunión General Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), encuentro que reunió a representantes de programas antárticos de distintos países. Chile participó con una delegación integrada por representantes de la Cancillería, las Fuerzas Armadas, el sector privado de Punta Arenas y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Uno de los hitos de la participación nacional fue la finalización del período de Wendy Rubio, jefa del Departamento de Operaciones y Concursos del INACH, como vicepresidenta de COMNAP. Tras tres años en esta función, entregó el cargo a Haynnee Trad Souza, de Brasil, y asumirá como co-líder del Grupo de Trabajo en la península Antártica.

Durante la reunión se desarrollaron sesiones regionales y grupos de expertos centrados en materias como apoyo logístico a la investigación científica, seguridad, atención médica, buceo, combustibles alternativos, capacidades de buques de investigación y uso de aeronaves pilotadas remotamente. También se abordaron estrategias de educación y divulgación antártica de los distintos programas nacionales.

Chile además participó en el 6.º Taller de Búsqueda y Rescate Antártico de COMNAP, instancia en la que presentó sus capacidades aéreas, marítimas y terrestres para responder ante emergencias. La delegación nacional también compartió su experiencia en prevención de emergencias y sistemas de alerta temprana de sismos y tsunamis.