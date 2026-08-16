Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de agosto de 2026

CHILE DESTACA SU PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS EN NORUEGA

La delegación chilena participó en la 38.ª Reunión General Anual de COMNAP, donde se abordaron materias de cooperación, logística, seguridad y respuesta ante emergencias en el continente antártico.

COMNAP delegación Chile

Entre el 4 y el 6 de agosto se realizó en Tromsø, Noruega, la 38.ª Reunión General Anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP), encuentro que reunió a representantes de programas antárticos de distintos países. Chile participó con una delegación integrada por representantes de la Cancillería, las Fuerzas Armadas, el sector privado de Punta Arenas y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Uno de los hitos de la participación nacional fue la finalización del período de Wendy Rubio, jefa del Departamento de Operaciones y Concursos del INACH, como vicepresidenta de COMNAP. Tras tres años en esta función, entregó el cargo a Haynnee Trad Souza, de Brasil, y asumirá como co-líder del Grupo de Trabajo en la península Antártica.

Durante la reunión se desarrollaron sesiones regionales y grupos de expertos centrados en materias como apoyo logístico a la investigación científica, seguridad, atención médica, buceo, combustibles alternativos, capacidades de buques de investigación y uso de aeronaves pilotadas remotamente. También se abordaron estrategias de educación y divulgación antártica de los distintos programas nacionales.

Chile además participó en el 6.º Taller de Búsqueda y Rescate Antártico de COMNAP, instancia en la que presentó sus capacidades aéreas, marítimas y terrestres para responder ante emergencias. La delegación nacional también compartió su experiencia en prevención de emergencias y sistemas de alerta temprana de sismos y tsunamis.

6 IMG_0284

HYVOLUTION CHILE RECIBIRÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL H2 GRAND PRIX 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALÍA ALERTA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES: HAY 46 INVESTIGACIONES VIGENTES

Leer Más

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

urv6Nb5HF
nuestrospodcast
COMNAP delegación Chile

CHILE DESTACA SU PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS EN NORUEGA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
COMNAP delegación Chile

CHILE DESTACA SU PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE PROGRAMAS ANTÁRTICOS EN NORUEGA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
carabineros al fin del mundo

EL TRABAJO QUE HAY DETRÁS DE LOS CABALLOS Y CANES POLICIALES EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
INDH UPEP Carabineros (13 de agosto)

INDH PARTICIPÓ EN LA 25° VERSIÓN DEL CURSO DE INSTRUCTORES EN DERECHOS HUMANOS APLICABLES A LA FUNCIÓN POLICIAL JUNTO A CARABINEROS DE CHILE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.