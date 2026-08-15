PAR EXPLORA MAGALLANES REALIZÓ TALLERES DE PROGRAMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGÓGICOS EN PUERTO NATALES

El equipo del Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Magallanes, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes, se trasladó hasta Puerto Natales para desarrollar distintas actividades vinculadas a sus programas de Investigación e Innovación Escolar, PIPE, Campamento Explora VA y “Explora Tu Ciencia”.

En la Escuela Fronteriza Dorotea se realizó la primera actividad de implementación “Aló Frida”, basada en el cuadernillo de Investigación en Artes y dirigida a estudiantes de educación parvularia. La jornada estuvo a cargo de la educadora Constanza Loyola y contempló el vínculo entre ciencia y arte mediante el reconocimiento de distintos artistas.

En la Escuela Juan Ladrilleros, estudiantes de 7° básico participaron en talleres de Scratch y Micro, dictados por la doctora en Inteligencia Artificial y subdirectora del proyecto Ingenierías 2030 UA-UMAG, Patricia Maldonado. La actividad permitió a los estudiantes conocer la programación mediante bloques y aplicar los conocimientos utilizando tarjetas Micro.

También se realizó el segundo núcleo de transferencia metodológica del instrumento Investigación e Innovación Escolar en la Escuela Coronel Santiago Bueras, instancia que abordó el método científico y las etapas de registro y análisis de datos. Además, se efectuaron acompañamientos docentes en distintos establecimientos y jardines infantiles de Puerto Natales, junto con la entrega de materiales a instituciones participantes del programa Explora.