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14 de agosto de 2026

IVª BRIGADA AÉREA ACERCÓ SU TRABAJO A LAS FAMILIAS DURANTE EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

En la Plaza Muñoz Gamero, la Fuerza Aérea de Chile presentó distintas capacidades y especialidades para que niños y adultos conocieran de manera directa parte de la labor que desarrolla la Institución en la Región de Magallanes.

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Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El sábado 8 de agosto la Plaza Benjamín Muñoz Gamero se transformó en un punto de encuentro para cientos de familias que participaron en la celebración del Día de la Niñez organizada por la Municipalidad de Punta Arenas. Entre juegos, actividades y espacios destinados a los más pequeños, la Fuerza Aérea de Chile también tuvo un lugar para mostrar parte de la labor que sus Aviadores Militares desarrollan diariamente en la Región de Magallanes.

A través de la IVª Brigada Aérea, la Institución dispuso de distintos módulos interactivos que permitieron a niños, niñas y sus familias conocer de manera cercana algunas de las funciones que cumplen sus especialistas. La curiosidad fue uno de los elementos que marcó la jornada, especialmente entre los menores que pudieron vestir parte del equipamiento utilizado por el personal militar y acercarse a elementos que habitualmente no forman parte de su vida cotidiana.

Uno de los espacios permitió conocer una ambulancia militar y las labores asociadas a la atención sanitaria, mientras que en otro los participantes pudieron aprender nociones básicas de primeros auxilios. También se habilitó un simulador de carguío de combustible, que permitió a los visitantes aproximarse de manera didáctica a una de las actividades que forman parte del apoyo a las operaciones aéreas.

Personal de la Unidad Táctica de Fuerzas Especiales (UTAFE), Sanidad, Observadores Terrestres y especialistas en equipo aeropersonal fueron los encargados de recibir al público, responder preguntas y explicar, de acuerdo con sus respectivas especialidades, cómo su trabajo contribuye al cumplimiento de las tareas de la IVª Brigada Aérea.

Más allá de exhibir equipamiento, la participación buscó generar un espacio de conversación directa entre los integrantes de la Institución y la ciudadanía. Para muchos de los asistentes, especialmente los niños, la jornada significó la posibilidad de conocer una faceta de la Fuerza Aérea que habitualmente observan a distancia.

De esta manera, la celebración del Día de la Niñez se convirtió también en una instancia de encuentro entre la comunidad y la Fuerza Aérea de Chile, acercando a las nuevas generaciones al trabajo de quienes integran la IVª Brigada Aérea y fortaleciendo los vínculos que la Institución mantiene con los habitantes de la zona austral.

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