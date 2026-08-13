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13 de agosto de 2026

AUTORIDADES Y SERVICIOS CONTRALORES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN PASOS FRONTERIZOS DE ÚLTIMA ESPERANZA

​Durante el encuentro se analizaron materias relacionadas con la operación de los complejos fronterizos, las condiciones de habitabilidad para los funcionarios, infraestructura, seguridad y atención de usuarios.

UPF

Una visita de trabajo al Complejo Fronterizo Río Don Guillermo permitió abordar junto a la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior las condiciones de funcionamiento, seguridad, habitabilidad y atención de los controles fronterizos de la provincia, además de conocer los avances del proyecto para el futuro complejo integrado.


Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y conocer en terreno las necesidades de los pasos fronterizos de la provincia de Última Esperanza, este miércoles se realizó una visita de trabajo al Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, encabezada por el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior, Sergio Salazar Vargas.


La jornada contó con la participación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro; el director regional (s) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr; el subprefecto Lautaro Guajardo, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Puerto Natales; representantes del Servicio Nacional de Aduanas y un equipo técnico de la Unidad de Pasos Fronterizos.


Durante el encuentro se analizaron materias relacionadas con la operación de los complejos fronterizos, las condiciones de habitabilidad para los funcionarios, infraestructura, seguridad y atención de usuarios, relevando especialmente el trabajo permanente que desarrollan los servicios contralores en una provincia que mantiene tres pasos fronterizos y un intenso intercambio turístico, social y económico con la República Argentina.


Trabajo coordinado en frontera


El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, destacó especialmente el compromiso de los funcionarios que diariamente cumplen labores de control y resguardo fronterizo. “Esta visita nos permitió reunir en terreno a la Unidad de Pasos Fronterizos y a los distintos servicios que cumplen funciones fundamentales en nuestra frontera. Queremos agradecer la disposición y el trabajo permanente de cada uno de ellos, porque el buen funcionamiento de nuestros pasos fronterizos es esencial para la seguridad, la conectividad y también para la actividad turística y económica de nuestra provincia”, señaló.


La autoridad agregó que “tenemos un intercambio muy importante con nuestros vecinos argentinos y, por ello, mantener nuestros complejos operativos, seguros y con una adecuada coordinación entre las instituciones es fundamental. Nuestro objetivo es identificar las necesidades directamente en terreno y trabajar para mejorar las condiciones tanto para los funcionarios como para quienes utilizan nuestros pasos fronterizos”.

Por su parte, Sergio Salazar Vargas explicó que la visita permitió conocer el emplazamiento donde se proyecta el nuevo Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, iniciativa que considera una inversión estimada cercana a los 50 mil millones de pesos y que reemplazará las actuales instalaciones.


“El diseño está terminado y resta iniciar el proceso administrativo para la licitación. Tenemos la certeza de que este proceso comenzará durante 2026, proyectándose el inicio de la construcción para 2027. Estamos hablando de una obra muy importante para un territorio que tiene una enorme relevancia en materia de flujo internacional y, especialmente, para el turismo”, indicó el jefe de la UPF.


La agenda de trabajo consideró también la revisión de las condiciones de los complejos fronterizos Dorotea y Casas Viejas, que tuvo como propósito levantar sus principales requerimientos.


Evaluación de una eventual ampliación horaria


Durante la jornada también se abordó una solicitud planteada por el delegado presidencial provincial para estudiar, de cara a la temporada 2027, alternativas que permitan ampliar el horario de funcionamiento de los pasos fronterizos y favorecer la actividad turística.


Al respecto, Salazar explicó que la propuesta deberá ser trabajada bilateralmente. “El delegado presidencial provincial nos ha solicitado buscar alternativas con la autoridad argentina para evaluar una ampliación de la franja horaria de atención, ya sea comenzando más temprano o extendiendo la jornada, principalmente para facilitar la operación del sector turístico. Es una materia que trabajaremos conjuntamente con la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y con la autoridad argentina”, precisó.


Seguridad y mejores condiciones para los controles


El director regional (s) del SAG, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, calificó la reunión como “muy útil” y destacó la importancia de analizar integralmente las condiciones de los siete pasos fronterizos existentes en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Respecto del futuro complejo de Río Don Guillermo, señaló que la nueva infraestructura permitirá contar con condiciones adecuadas para desarrollar los procedimientos de inspección, incluyendo flujos diferenciados de ingreso y salida y espacios protegidos para efectuar los controles.


En tanto, el subprefecto Lautaro Guajardo destacó el levantamiento de información realizado en materia de seguridad migratoria y funcionamiento de los servicios.


“Pudimos observar cómo se están desarrollando los procedimientos y levantar distintas necesidades en materia de seguridad. El complejo se encuentra funcionando de buena manera, pero nuestro trabajo siempre está orientado a fortalecer la seguridad y el control migratorio en el territorio”, sostuvo.


La visita forma parte del trabajo permanente de coordinación entre la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, la Unidad de Pasos Fronterizos y los servicios contralores, con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en frontera, mejorar las condiciones de atención y entregar mayor seguridad a quienes ingresan y salen del territorio nacional.

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