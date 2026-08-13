XIII ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS OFRECERÁ TRES JORNADAS EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas invita a la comunidad a participar de la XIII versión del Encuentro Internacional de Acordeonistas "Ramón Bahamonde", tradicional evento que por cuarto año consecutivo forma parte de las Invernadas y que este 2026 contempla tres jornadas de música y cultura, con participación de intérpretes provenientes de distintas regiones del país.

La iniciativa se desarrollará entre mañana viernes 14 y hasta el domingo 16 de agosto, comenzando con el Campeonato de Chamamé Zona Austral, que tendrá lugar este viernes, desde las 16:30 horas, en Zona Austral. La jornada contará con la participación de Sentimiento Austral, de Chiloé, en una actividad orientada a la promoción y cooperación con emprendedores locales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa y extendió la invitación a la comunidad. "Nuestro encuentro ya hace cuatro años que es parte de las Invernadas y esta versión corresponde a la número 13 del Encuentro de Acordeonistas. Estamos muy contentos, porque ahora serán tres días y comenzaremos en un lugar distinto, con el Campeonato de Chamamé en Zona Austral este 14 de agosto, a partir de las 16:30 horas", señaló.

La programación continuará este sábado 15 y domingo 16 de agosto, ambas jornadas desde las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde se realizarán dos galas de acordeonistas, con una duración máxima de 150 minutos y dirigidas a todo público.

"Luego, tanto el día sábado 15 como el domingo 16, vamos a estar directamente en nuestro Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, a partir de las 19:00 horas, ambos días, con una gala. Esto también es sin invitación, así que todos pueden llegar totalmente gratis. Los esperamos", agregó el jefe comunal.

Las jornadas reunirán a destacados exponentes locales y nacionales, incluyendo agrupaciones e intérpretes provenientes de Chiloé y la Región Metropolitana; además de acordeonistas de Punta Arenas y Natales. Entre los invitados se encuentran Acordeones de Coñab, de Achao; Sentimiento Austral; Trío Certero y Danae Tais.

El encuentro es dirigido por el joven acordeonista magallánico Miguel Ángel Quinchamán Ralil, gestor cultural e intérprete de Punta Arenas, quien impulsa el fortalecimiento del acordeón a nivel regional. La XIII edición busca además relevar el talento de nuevas generaciones de músicos que exploran las distintas posibilidades del instrumento, desde el folclore y la música popular hasta expresiones clásicas y contemporáneas.