Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

XIII ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS OFRECERÁ TRES JORNADAS EN PUNTA ARENAS

​La programación contempla un campeonato de chamamé y dos galas gratuitas con exponentes locales y nacionales.

acordeonistas

La Municipalidad de Punta Arenas invita a la comunidad a participar de la XIII versión del Encuentro Internacional de Acordeonistas "Ramón Bahamonde", tradicional evento que por cuarto año consecutivo forma parte de las Invernadas y que este 2026 contempla tres jornadas de música y cultura, con participación de intérpretes provenientes de distintas regiones del país.

La iniciativa se desarrollará entre mañana viernes 14 y hasta el domingo 16 de agosto, comenzando con el Campeonato de Chamamé Zona Austral, que tendrá lugar este viernes, desde las 16:30 horas, en Zona Austral. La jornada contará con la participación de Sentimiento Austral, de Chiloé, en una actividad orientada a la promoción y cooperación con emprendedores locales.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa y extendió la invitación a la comunidad. "Nuestro encuentro ya hace cuatro años que es parte de las Invernadas y esta versión corresponde a la número 13 del Encuentro de Acordeonistas. Estamos muy contentos, porque ahora serán tres días y comenzaremos en un lugar distinto, con el Campeonato de Chamamé en Zona Austral este 14 de agosto, a partir de las 16:30 horas", señaló.

La programación continuará este sábado 15 y domingo 16 de agosto, ambas jornadas desde las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde se realizarán dos galas de acordeonistas, con una duración máxima de 150 minutos y dirigidas a todo público.

"Luego, tanto el día sábado 15 como el domingo 16, vamos a estar directamente en nuestro Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, a partir de las 19:00 horas, ambos días, con una gala. Esto también es sin invitación, así que todos pueden llegar totalmente gratis. Los esperamos", agregó el jefe comunal.

Las jornadas reunirán a destacados exponentes locales y nacionales, incluyendo agrupaciones e intérpretes provenientes de Chiloé y la Región Metropolitana; además de acordeonistas de Punta Arenas y Natales. Entre los invitados se encuentran Acordeones de Coñab, de Achao; Sentimiento Austral; Trío Certero y Danae Tais.

El encuentro es dirigido por el joven acordeonista magallánico Miguel Ángel Quinchamán Ralil, gestor cultural e intérprete de Punta Arenas, quien impulsa el fortalecimiento del acordeón a nivel regional. La XIII edición busca además relevar el talento de nuevas generaciones de músicos que exploran las distintas posibilidades del instrumento, desde el folclore y la música popular hasta expresiones clásicas y contemporáneas.

Finalmente, el alcalde Radonich reiteró la invitación a disfrutar de esta propuesta cultural. "Van a ser tres días: primero, el Campeonato en Zona Austral, que será mañana a las 16:30 horas, y este sábado y domingo directamente podrán disfrutar de estas dos galas, con conjuntos que vienen desde Chiloé, desde Santiago y, por supuesto, también con nuestros artistas locales", concluyó el edil.

banner jornada bienestar

JORNADA DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD OFRECERÁ SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
acordeonistas

XIII ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS OFRECERÁ TRES JORNADAS EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
anefmagallanesdefensa

ANEF MAGALLANES REAFIRMA SU DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO ANTE DESVINCULACIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subdirectores

NUEVAS DESIGNACIONES FORTALECERÁN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.