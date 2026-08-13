13 de agosto de 2026
XIII ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS OFRECERÁ TRES JORNADAS EN PUNTA ARENAS
La programación contempla un campeonato de chamamé y dos galas gratuitas con exponentes locales y nacionales.
La Municipalidad de Punta Arenas invita a la comunidad a participar de la XIII versión del Encuentro Internacional de Acordeonistas "Ramón Bahamonde", tradicional evento que por cuarto año consecutivo forma parte de las Invernadas y que este 2026 contempla tres jornadas de música y cultura, con participación de intérpretes provenientes de distintas regiones del país.
La iniciativa se desarrollará entre mañana viernes 14 y hasta el domingo 16 de agosto, comenzando con el Campeonato de Chamamé Zona Austral, que tendrá lugar este viernes, desde las 16:30 horas, en Zona Austral. La jornada contará con la participación de Sentimiento Austral, de Chiloé, en una actividad orientada a la promoción y cooperación con emprendedores locales.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa y extendió la invitación a la comunidad. "Nuestro encuentro ya hace cuatro años que es parte de las Invernadas y esta versión corresponde a la número 13 del Encuentro de Acordeonistas. Estamos muy contentos, porque ahora serán tres días y comenzaremos en un lugar distinto, con el Campeonato de Chamamé en Zona Austral este 14 de agosto, a partir de las 16:30 horas", señaló.
La programación continuará este sábado 15 y domingo 16 de agosto, ambas jornadas desde las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, donde se realizarán dos galas de acordeonistas, con una duración máxima de 150 minutos y dirigidas a todo público.
"Luego, tanto el día sábado 15 como el domingo 16, vamos a estar directamente en nuestro Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, a partir de las 19:00 horas, ambos días, con una gala. Esto también es sin invitación, así que todos pueden llegar totalmente gratis. Los esperamos", agregó el jefe comunal.
Las jornadas reunirán a destacados exponentes locales y nacionales, incluyendo agrupaciones e intérpretes provenientes de Chiloé y la Región Metropolitana; además de acordeonistas de Punta Arenas y Natales. Entre los invitados se encuentran Acordeones de Coñab, de Achao; Sentimiento Austral; Trío Certero y Danae Tais.
El encuentro es dirigido por el joven acordeonista magallánico Miguel Ángel Quinchamán Ralil, gestor cultural e intérprete de Punta Arenas, quien impulsa el fortalecimiento del acordeón a nivel regional. La XIII edición busca además relevar el talento de nuevas generaciones de músicos que exploran las distintas posibilidades del instrumento, desde el folclore y la música popular hasta expresiones clásicas y contemporáneas.
Finalmente, el alcalde Radonich reiteró la invitación a disfrutar de esta propuesta cultural. "Van a ser tres días: primero, el Campeonato en Zona Austral, que será mañana a las 16:30 horas, y este sábado y domingo directamente podrán disfrutar de estas dos galas, con conjuntos que vienen desde Chiloé, desde Santiago y, por supuesto, también con nuestros artistas locales", concluyó el edil.
La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.
La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.