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13 de agosto de 2026

SEREMI ROSENFELD ESTABLECE DESAFÍOS Y PILARES DE GESTIÓN AL 2030

Seremi del Medio Ambiente destacó la creación del Humedal Urbano Laguna Pudeto – Cerro La Cruz, los avances en la instalación del SBAP, se financiaron cuatro proyectos de Educación Ambiental y Reciclaje, entre otros, y presentó los tres pilares que guiarán la gestión ambiental.

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​La Seremi del Medio Ambiente realizó este miércoles su Cuenta Pública 2025-2026, instancia en la que el Seremi Gonzalo Rosenfeld Sekulovic junto con hacer un recuento de los avances del año pasado, destacó los desafíos que enfrenta la institucionalidad ambiental chilena y la hoja de ruta que seguirá la cartera al 2030.

El Seremi señaló que el Ministerio del Medio Ambiente busca dar mayor certeza jurídica y ganar eficiencia en el proceso de evaluación ambiental. Destacó también que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas avanza en su etapa operación, con 12 reglamentos en elaboración, y se consolidará la creación de un área protegida al Sur de la provincia de Magallanes.

“La Ministra Toledo está liderando una fuerte agenda legislativa para reformar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reorientar la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y un proyecto de Ley para modernizar el nombramiento y funcionamiento de los Tribunales Ambientales. Queremos una institucionalidad que dé certeza a todos, a quienes evalúan, a quienes fiscalizan y a quienes son fiscalizados”, afirmó el Seremi Rosenfeld.

A nivel regional, Rosenfeld destacó la entrada en operación del SBAP el 1 de febrero de 2026, hito que completa la institucionalidad ambiental diseñada en 2010 junto al Ministerio, el SEA y la SMA. “El proceso contempla un traspaso ordenado de más de 60 funcionarios desde CONAF que se completará en marzo de 2027, conforme al protocolo de acuerdo firmado con los guardaparques”, indicó.

La autoridad ambiental destacó la inversión de $1.000 millones de pesos en la primera Línea de Base Pública de ecosistemas de Magallanes en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. “Este proyecto fue ejecutado por la Universidad de Magallanes y la información ambiental generada es libre acceso y se encuentra disponible en https://lineasdebasepublicas.mma.gob.cl”.

También se ejecutaron tres proyectos ambientales a través del Fondo de Protección Ambiental y uno a través del Fondo para el Reciclaje. “El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con dos fondos concursables que financian iniciativas ciudadanas de Educación Ambiental y actividades de reciclaje que apoyan la gestión ambiental municipal. En Magallanes, financiamos proyectos en las cuatro provincias de la región, destacando iniciativas de eficiencia energética a la comunidad Indígena Ketrawe-Mapu, Eco Jardines Comunitarios del Consejo Vecinal Juan Pablo II de Punta Arenas, invernaderos para la Escuela Nicolás Mladinic de Natales y el Comité Cultural de Puerto Williams y un plan piloto de reciclaje de residuos orgánicos a la Municipalidad de Porvenir”.

En Participación Ciudadana se conformó el Comité Regional por Escazú que será el encargado de implementar las acciones locales del Plan diseñado para mejorar el acceso a la justicia ambiental, más participación pública, acceso a la información ambiental y protección de los defensores y defensoras ambiental. Además, se desarrollaron procesos de Consulta Pública y la conformación de un nuevo Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente.

En otras temáticas, Chile actualizó su Contribución Determinada a Nivel Nacional, fortaleciendo su posicionamiento internacional en instancias como la COP4 y comenzaron a elaborarse los Planes Comunales de Cambio Climático. “Somos una Seremi de puertas abiertas y queremos trabajar con todos los sectores de la sociedad. Buscamos una gestión ambiental que dé certeza para la inversión, que proteja la biodiversidad y que mejore la calidad de vida de las personas. Ese es el equilibrio que vamos a profundizar de aquí a 2030”, concluyó Rosenfeld.

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