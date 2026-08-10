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10 de agosto de 2026

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD INICIA SU MES ANIVERSARIO CON LLAMADO A FORTALECER LA INSCRIPCIÓN EN LOS CESFAM EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

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La Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas dio inicio a las actividades de difusión de su aniversario con un llamado a la comunidad a mantener actualizada su inscripción en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente a su domicilio, medida que permitirá optimizar la atención, disminuir la sobrecarga de algunos establecimientos y fortalecer el acceso oportuno a las prestaciones de salud.

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los embajadores del aniversario de la APS, José Miguel Torres y Catalina Plaza, explicaron que la conmemoración tendrá su jornada principal el próximo 3 de septiembre, fecha en que se desarrollarán diversas actividades dirigidas a los funcionarios, además de iniciativas sociales y medioambientales.

Catalina Plaza explicó que una de las principales preocupaciones de la red es que muchos usuarios mantienen su inscripción en un CESFAM distinto al sector donde actualmente viven, situación que termina afectando la distribución de pacientes entre los establecimientos.

"Pasa mucho de que lo comentábamos el otro día, igual hay personas que viven en un sector de la ciudad, se inscriben al CESFAM más cercano y después, cuando cambian de dirección, no hacen el cambio de CESFAM. Esto igual es un pequeño problema porque colapsamos un poco el sistema público de ciertos CESFAM en donde estaban inscritos. Entonces ahí es cuando ocurren las demoras en las listas de espera, en nuestros diversos profesionales que contamos en la APS. Hay atención de médico, enfermeras, nutricionistas, psicólogos para todo lo que es salud mental. Hay programas diversos a los cuales se pueden acceder en APS y la atención parte desde la lactancia o desde los primeros días de vida del recién nacido hasta la adultez mayor", señaló.

En ese contexto, José Miguel Torres reforzó que la actualización del registro no solo beneficia a cada usuario, sino que mejora el funcionamiento completo de la red de salud comunal.

"Es bien importante, como comentaba la colega Cata, que los usuarios se inscriban en el establecimiento que les queda más cercano a su domicilio por el tema de logística y de no colapsar el sistema de salud de cada establecimiento. Me pasó algo muy curioso cuando trabajaba en terreno: había un usuario del sector 18 de Septiembre que vivía en Río Seco. Entonces igual la distancia de un extremo a otro conlleva una logística bien complicada. Los usuarios son muy querendones de su establecimiento, pero es importante que puedan actualizar su inscripción."

Durante la conversación también aclararon las diferencias entre los distintos dispositivos que conforman la red de Atención Primaria, detallando que Punta Arenas cuenta con cinco CESFAM, además de Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), una posta rural, SAPU, SAR y otros servicios complementarios como la Farmacia Comunal, la Óptica Comunal, el laboratorio clínico y la bodega central de fármacos.

Respecto al uso adecuado de la red asistencial, Catalina Plaza explicó que muchas consultas pueden resolverse en la Atención Primaria sin necesidad de acudir al Hospital Clínico.

"Vamos a mencionar lo que es la atención del SAPU. El SAPU está para poder atender emergencias más pequeñas de un usuario, por ejemplo tengo dolor de garganta, siento fiebre, tengo un dolor estomacal o estoy con vómitos. Son sintomatologías que pueden ser atendidas en un SAPU. Ahora, cuando contamos con sintomatologías más elevadas, por ejemplo una persona que va a tener un ataque cardíaco o está convulsionando, ahí ya debe dirigirse directamente a nuestro Hospital Clínico de la ciudad, porque es algo que requiere una atención de riesgo vital."

Los embajadores también destacaron el trabajo que realizan áreas menos visibles de la Atención Primaria, como el laboratorio clínico y la bodega central de medicamentos, fundamentales para el funcionamiento de toda la red comunal.

"Hay muchas personas en APS que trabajan como escondidas porque no son la cara visible. Están los compañeros de laboratorio, y de verdad un aplauso porque ellos canalizan todos los exámenes de toda la red APS. Imagínense, es toda la población de Punta Arenas y ellos canalizan toda esa información, todos los análisis de sangre, hematológicos y bioquímicos, así que es muy valorable el trabajo que se ejerce. También está la bodega central de fármacos, donde los colegas reciben todos los medicamentos que luego se distribuyen a los distintos establecimientos de la ciudad."

Asimismo, Plaza recordó los beneficios que ofrecen tanto la Farmacia Comunal como la Óptica Comunal, servicios que permiten acceder a medicamentos y lentes ópticos a precios considerablemente más bajos que los del mercado, además de contar con horarios extendidos de atención para facilitar el acceso de quienes trabajan durante la jornada habitual.

Finalmente, ambos representantes invitaron a la comunidad a regularizar su inscripción en el CESFAM correspondiente, trámite que puede realizarse presentando la cédula de identidad y un comprobante de domicilio.

"A nuestras queridas vecinas y vecinos de Punta Arenas los queremos invitar a que se inscriban al CESFAM más cercano a su domicilio para que tengan una atención preventiva, cuidar su salud y la salud de sus familiares. Si pueden empatizar con nuestro llamado de poder regularizar el tema de las inscripciones y cambiarse al CESFAM más cercano a su domicilio, también lo pueden hacer en las ventanillas SOME. Así podremos brindar una buena atención de calidad integral, porque ese es el enfoque de la Atención Primaria de Salud, acompañar a las familias desde los primeros días de vida del recién nacido hasta la adultez mayor."

Como parte del aniversario, los funcionarios de la APS desarrollarán además operativos de limpieza de la costanera, actividades solidarias con adultos mayores y diversas iniciativas comunitarias orientadas a fortalecer el vínculo entre la Atención Primaria y la ciudadanía.



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