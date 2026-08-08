8 de agosto de 2026
77 AYUDAS TÉCNICAS SON ENTREGADAS A 41 HOGARES DE PUERTO NATALES
La iniciativa de la Red Local de Apoyos y Cuidados benefició a familias de la comuna con implementos destinados a facilitar la movilidad, higiene y autonomía de personas con dependencia funcional.
Un total de 77 ayudas técnicas fueron entregadas a 41 hogares de Puerto Natales que participan en el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC). La entrega fue realizada por la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, junto a la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga.
Los implementos fueron definidos a partir de las necesidades identificadas previamente por los equipos profesionales del programa y están destinados a facilitar actividades de la vida diaria de personas con discapacidad o dependencia funcional. Entre las ayudas entregadas se encuentran cojines ortopédicos, sillas de ducha y lavapelos portátiles, entre otros elementos.
La adquisición de estas ayudas técnicas representó una inversión de $3.062.016. El programa busca contribuir a que las personas en situación de dependencia funcional mantengan o mejoren su capacidad para realizar actividades cotidianas y, al mismo tiempo, apoyar a quienes cumplen labores de cuidado.
Actualmente, la Red Local de Apoyos y Cuidados está presente en seis comunas de la Región de Magallanes: Punta Arenas, Natales, Porvenir, Torres del Paine, San Gregorio y Cabo de Hornos. Durante este año se contempla sumar a Laguna Blanca y Primavera, con lo que la cobertura regional alcanzaría a más de 570 duplas o diadas de personas cuidadoras y personas que reciben cuidados.
El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.
El encuentro permitió abordar materias de interés para Magallanes y gestionar una próxima visita del subsecretario de la Secretaría General de Gobierno a la región.