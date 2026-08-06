DIRECTORA DE ESCUELA DELLAMIRA REBECA AGUILAR DESTACA APOYO DE BLUMAR PARA FORTALECER PROYECTOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS

El trabajo colaborativo entre el mundo educativo y el sector productivo fue el eje de la conversación sostenida esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones, donde la directora de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, Lorena Campos, y el encargado de Comunidades y Comunicaciones de Blumar, Ricardo Hernández, dieron a conocer los avances de una alianza que busca fortalecer el proyecto educativo del establecimiento mediante apoyo pedagógico, alimentación, talleres, actividades medioambientales y vinculación permanente con la comunidad.

Durante la entrevista, Hernández explicó que la empresa mantiene una estrategia de vinculación con distintos establecimientos educacionales de Magallanes, tanto en enseñanza básica como media, técnico-profesional y educación superior, además de un trabajo territorial con escuelas cercanas a sus operaciones.

"Nosotros tenemos un vínculo con los temas educacionales, tanto de escuelas, liceos técnicos profesionales y también la educación superior. Participamos de mesas productivas, de consejos asesores en Inacap, en el Liceo Industrial, en el Liceo María Behety y también tenemos un fuerte vínculo con escuelas, que es lo que hoy día queremos difundir. Con algunas escuelas nos vinculamos uno por uno por un tema territorial; nuestra planta de proceso está en el kilómetro 8 norte, a pasos de la escuela. Somos vecinos, por supuesto, de la escuela de Río Verde y también, por un tema de compromiso, con la escuela Paul Harris. Bajo esa lógica tenemos un programa que se llama Blumar en tu Escuela, pero también apoyamos todas las acciones, dentro de lo posible, en las que podamos colaborar con el proyecto educativo de cada establecimiento educacional, con apoyos, colaboraciones, charlas de nuestros equipos de trabajo, iniciativas particulares que tiene la directora dentro de su plan anual, que nosotros podamos apoyar, colaborar, gestionar e incluso muchas veces generar nexos con otras instituciones u otras empresas para conseguir el objetivo general", señaló.

Un establecimiento con foco en inclusión y medio ambiente

La directora Lorena Campos presentó las características de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, ubicada en el sector de Barranco Amarillo, destacando que se trata de una comunidad educativa pequeña, con una alta atención personalizada.

"La escuela está ubicada en el sector de Barranco Amarillo. Es una escuela bastante pequeña, cuenta con 50 estudiantes, tiene un equipo directivo de seis personas, una planta docente de diez y cuatro asistentes de la educación, dentro de ellas asistentes del área de educación especial. Contamos con un porcentaje bastante amplio de estudiantes con necesidades educativas, tenemos alrededor de un 75% y, en base a eso, trabajamos con cursos combinados y con una media estimativa por sala de 15 estudiantes", explicó.

La directora indicó que el establecimiento desarrolla dos ejes centrales: la inclusión y el cuidado del medio ambiente.

"La escuela cuenta con dos sellos muy importantes que se trabajan fuertemente: el sello ambiental y el sello inclusivo. Hemos hecho recuperación de espacios, también hemos recuperado los invernaderos, hemos trasladado los sellos pertenecientes a la escuela hacia el área técnico pedagógica para que se trabajen de verdad de manera transversal. Hemos abierto la escuela a hacer actividades con los apoderados y se trabaja a nivel de comunidad. Como somos pequeños tenemos la oportunidad de salir la escuela completa a las actividades pedagógicas y trabajar mayormente en conjunto. Además, al tener un programa de integración completo con psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga y educadoras diferenciales, podemos brindar una educación mucho más personalizada y pertinente", afirmó.

Campos también relató que decidió trasladarse desde Santiago para asumir la dirección del establecimiento motivada por el proyecto educativo.

"Yo elegí la escuela y eso es un gran plus. Hice un cambio de vida, un cambio cultural, desde Santiago me trasladé a esta escuela justamente por los sellos que tiene, porque creo en la educación pública y porque creo también que en conjunto con la comunidad se pueden hacer muchas cosas. Nosotros aspiramos a formar estudiantes, personas y futuros adultos magallánicos que tengan una cultura ambiental e inclusiva. Aspiramos a hacer una escuela modelo, donde la innovación no sea mayormente tecnológica, sino que vaya en favor del cuidado del medio ambiente y de la inclusión a nivel regional", sostuvo.

Un apoyo que va más allá de la alimentación

Respecto de la alianza con Blumar, la directora destacó que el trabajo conjunto comenzó desde su llegada al establecimiento y hoy considera diversas áreas de apoyo.

"Sin duda que cuando uno llega a un lugar nuevo es fantástico que lleguen empresas y se presenten y te digan: 'Mira, no estás sola, nosotros estamos apoyando a la escuela y vamos a seguir apoyando'. Ellos están muy insertos en los sellos de la escuela. Nos realizan talleres a los estudiantes, tenemos apoyo en las salidas pedagógicas y contamos con bastante apoyo en base a los proyectos que tiene la escuela y a los proyectos a futuro que aspiramos a lograr", comentó.

Asimismo, detalló que la colaboración incluye beneficios concretos para los estudiantes.

"La conexión con Blumar parte principalmente desde la alimentación de los estudiantes. Ellos generan un nexo con Junaeb y, en la escuela en particular, a los estudiantes se les dobla la ración del salmón que tienen por minuta durante el mes. Mis estudiantes reciben dos veces al mes alimentación de salmón, que es de Blumar y que no la tienen todas las escuelas. Además, tenemos apoyo en salidas pedagógicas, talleres y hoy estamos próximos a firmar un convenio porque apadrina nuestra escuela de manera integral, no solamente con los productos que ellos tienen, sino que también se preocupan de la parte administrativa y muchísimo de la parte pedagógica", indicó.

Campos aseguró que el acompañamiento también ha contribuido al fortalecimiento de los resultados académicos.

"Hoy día puedo decir que el área pedagógica es una de las que más hemos trabajado desde que está esta dirección y los resultados también lo dicen. Continué con la unidad pedagógica del año pasado y el año pasado subieron 26 puntos en el SIMCE. Esto tiene que ver con las alianzas que nos entregan las empresas, con las capacitaciones que nos aportan y con el acompañamiento que realizan, que a lo mejor nosotros necesitamos y, si ellos no estuviesen, estoy segura de que no podríamos requerirlo", manifestó.

Vinculación permanente con la formación de capital humano

Desde Blumar, Ricardo Hernández sostuvo que la empresa busca establecer relaciones de largo plazo con los establecimientos educacionales y contribuir a la formación de capital humano para la región.

"Para nosotros es súper importante desarrollar alianzas cuando vemos que hay un proyecto educativo concreto, formal, donde hay acciones planificadas y también un espíritu colaborativo totalmente abierto. Esa es la forma que yo creo que tenemos que vincularnos las empresas con las instituciones educacionales, tanto escuelas como liceos técnico-profesionales. Hoy tenemos un vínculo permanente con distintas instituciones y la gente ya reconoce los programas que desarrollamos, reconoce a Blumar, cuál es su vínculo con la comunidad, con la ciudad y con los alumnos. Estamos difundiendo este proyecto educativo porque también estamos en un proceso de matrícula y queremos que más niños puedan ser parte de esta escuela y ser beneficiados por estos proyectos", señaló.

En materia de formación técnico-profesional, Hernández destacó el trabajo que realizan con estudiantes del Liceo María Behety.

"Todos los jueves estamos realizando charlas a la especialidad de Acuicultura de tercero y cuarto medio sobre cosecha, siembra, producción, seguridad, prevención de riesgos y diferentes temáticas para que los jóvenes vayan acercándose al mercado laboral. Los alumnos egresan con certificaciones en inocuidad alimentaria y robótica, lo que los hace atractivos no solamente para Blumar, sino para cualquier empresa de la industria. También demostramos que el capital humano puede desarrollarse en la región y quedarse en Magallanes, fortaleciendo los vínculos entre la educación y el sector productivo", concluyó.





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