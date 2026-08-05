ARTE, NATURALEZA Y CONSERVACIÓN: PAOLA VEZZANI REFLEXIONÓ SOBRE LA ANTÁRTICA COMO INSPIRACIÓN Y ESPACIO DE HUMANIDAD

La escultora y pintora regional Paola Vezzani participó la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que compartió una profunda reflexión sobre la relación entre el arte, la naturaleza y la Antártica, destacando el papel que cumplen las expresiones artísticas para acercar a la comunidad temas vinculados con la ciencia, la conservación ambiental y la identidad de Magallanes.

Durante la conversación, la artista explicó que gran parte de su trabajo creativo busca representar la fragilidad de los ecosistemas y la conexión existente entre todas las formas de vida, utilizando esculturas y acuarelas que mezclan elementos naturales para construir metáforas visuales.

"Trabajo en escultura con algunas imágenes que son reconocibles. Muchas de ellas van formando metáforas al mezclarse, por ejemplo, una ballena que a la vez es un barco que a la vez es un árbol o que se transforma en un árbol, o un círculo que es como un bosque. Eso es para hablar, por una parte, de la fragilidad de los ecosistemas; por otro lado, de que toda la vida está conectada y que es muy frágil, y que nosotros como seres humanos también pertenecemos a esto que llamamos naturaleza y que muchas veces en la vida contemporánea y cotidiana no lo sentimos tan cerca", expresó.

Respecto a sus inicios en el arte, Vezzani señaló que nunca existió un momento específico en que decidiera convertirse en artista, ya que la creación siempre formó parte de su vida cotidiana desde la infancia.

"Para mí la actitud de hacer y de hacer con las manos siempre ha estado presente. No es como un momento donde yo diga 'quiero ser artista'. Siempre que quería dedicarme al arte. Cuando era niña hacía pequeñas esculturas con la esperma de las velas, construía cosas con cartón, con lo que encontraba en la casa. Nunca necesité que me entretuvieran mucho porque siempre buscaba qué hacer", recordó.

Durante la entrevista, la escultora también destacó las condiciones únicas que posee la Región de Magallanes en el contexto mundial, llamando a valorar el patrimonio natural que muchas veces pasa inadvertido para quienes habitan el territorio.

"Tengo la sensación de que vivimos en un lugar y no somos lo suficientemente conscientes de lo importante que es en un contexto global. La ciencia nos ha informado en el último tiempo de que realmente, desde un punto de vista de los ecosistemas, vivimos en un punto del planeta donde los ecosistemas son muy limpios, están menos intervenidos, están menos contaminados, y eso hace que sean de mucho interés para poder comprender qué es lo que ocurre con los cambios que nos están afectando hoy en día, como las alzas de la temperatura, la contaminación o la pérdida de biodiversidad", afirmó.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la importancia de la Antártica, territorio que, a juicio de la artista, representa un modelo de cooperación internacional que debiera inspirar al resto del mundo.

"La Antártica está administrada por el Tratado Antártico y su espíritu es ser un territorio administrado para la paz y la conservación. Yo lo veo como una utopía donde varios países colaboran para que todo funcione bien. Hay colaboración para la ciencia y para la conservación del medio ambiente. Es un territorio de esperanza", manifestó.

Vezzani sostuvo que el arte tiene un rol fundamental para acercar estos temas a la ciudadanía, permitiendo generar preguntas y despertar la curiosidad más allá de los espacios científicos.

"La cultura, las artes y las expresiones del alma tienden a acercar estos conocimientos al gran público. Cuando existe una exposición, la gente puede ir a verla, pero no solamente observar un paisaje, sino también encontrarse con una postura crítica y una reflexión más profunda. La gente puede empezar a preguntarse, investigar y despertar la curiosidad. En Magallanes hay artistas que están trabajando hace mucho tiempo con los temas antárticos", señaló.

La escultora también compartió las experiencias que ha vivido durante sus viajes al continente blanco, calificándolas como algunas de las más significativas de su vida.

"Cuando a mí me ha tocado ir a la Antártica ha sido de las experiencias más impactantes de mi vida. Primero está el paisaje, que es sobrecogedor y completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a ver; luego está la fauna, que es alucinante. Pero además hay una capa que tiene que ver con el ser humano. En la Antártica necesitas del otro, tiene que existir colaboración. Eso me remueve muy profundamente en mi humanidad y me hace preguntarme qué es lo que somos como seres humanos y qué es lo que realmente necesitamos", comentó.

En ese contexto, sostuvo que la convivencia que existe en el continente antártico constituye un ejemplo para el resto del planeta.

"La Antártica es un cable a tierra. Es una utopía porque muchas naciones cohabitan en este territorio y no tienes una frontera. Puedes encontrarte con argentinos, rusos o uruguayos y existe una relación humana fantástica. Imagínate si eso se trasladara al planeta. En vez de estarnos peleando por las fronteras o la economía, allá la pregunta es: '¿Qué necesitas? ¿Hay que rescatar a alguien? Vamos'. Esa relación más amistosa, más humana y desde la solidaridad con el otro es absolutamente utópica. Ojalá eso fuera la luz y el faro que nos guiara para el futuro", indicó.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes de la región con la dimensión antártica que forma parte de su identidad.

"La región se llama de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero muchas veces solamente decimos Magallanes. Los nombres expresan pertenencia y expresan significado. Nosotros hemos repetido muchas veces ese nombre, pero la comunidad tiene que preguntarse qué entiende realmente de la Antártica y cuánto sabe de ella", reflexionó.

En materia cultural, Vezzani lamentó que Chile aún no cuente con un programa permanente de residencias artísticas en la Antártica, a diferencia de otros países.

"Chile es uno de los pocos países que no tiene un programa cultural de residencias en la Antártica. Lo tiene Argentina, lo tiene Ecuador, lo tiene Brasil. Sin embargo, es muy importante que las humanidades hayan sido incorporadas al SCAR, porque existe un reconocimiento internacional de que el arte también es importante y que las expresiones humanas tienen mucho que aportar a la ciencia antártica", señaló.

Durante la entrevista también abordó su reciente exposición "La fragilidad del encuentro", presentada en Santiago y reconocida por el Círculo de Críticos de Chile como la mejor exposición de escultura de 2025.

"Esa exposición fue reconocida como la mejor exposición de escultura del año 2025, lo cual me tiene súper orgullosa porque fue un tremendo reconocimiento. Las obras son ballenas que llevan en su piel la memoria de las algas donde han estado, pero también son ballenas frágiles, que se están desarmando en la memoria. Todo eso habla de la fragilidad de los ecosistemas y de nuestra propia relación con la naturaleza", explicó.

Finalmente, la artista invitó a la comunidad a conocer tanto su trabajo como las actividades que desarrolla la Galería Tienda, espacio dedicado a la difusión de artistas regionales y a la realización de talleres y actividades culturales, a través de sus plataformas digitales.



