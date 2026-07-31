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31 de julio de 2026

JOSÉ "CHECHO" AGUILANTE PROPONE UNA COMISIÓN ASESORA PARA FORTALECER EL FUTURO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Buenos días región

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el comunicador y exconcejal de Punta Arenas, José "Checho" Aguilante, realizó un amplio análisis sobre la historia, el presente y los desafíos del Festival Folclórico en la Patagonia, destacando la necesidad de proyectar el certamen con una planificación permanente y una mayor participación del mundo cultural.

Durante la conversación, Aguilante recordó su propia trayectoria ligada al festival, tanto como participante, integrante de la organización y animador de distintas versiones del evento, además de repasar sus casi cinco décadas en los medios de comunicación.

"Yo comencé acá, por eso es que me siento muy contento de que siento como que he dado la vuelta completa y he regresado al lugar donde comencé para estos 50 años que voy a cumplir el próximo, ya que me inicié el año 1977 en la radiotelefonía", señaló al recordar sus inicios en Radio Polar.

Respecto al certamen, destacó la importancia que ha mantenido durante más de cuatro décadas.

"Tenemos el festival que durante con 45 años hemos podido sostener un evento que es uno de los más importantes de Chile. Yo diría que está entre los tres primeros festivales más importantes que hay en el país, que tiene más historia también, que tiene cierta relevancia internacional", afirmó.

Sin embargo, sostuvo que el debate sobre el festival suele centrarse en aspectos secundarios y no en el proyecto cultural de largo plazo.

"Nos quedamos en el tema de qué va a pasar con la transmisión, nos quedamos con el tema de la animación, que son elementos importantes también, pero no hemos ido a la profundidad del festival de ver justamente qué tipo de festival estamos entregando a la comunidad, cuáles son los objetivos, si está cumpliendo algún plan trazado", expresó.

Uno de los principales planteamientos del exconcejal fue la creación de un organismo permanente que asesore a la Municipalidad de Punta Arenas en el desarrollo del festival.

"Se hace absolutamente necesario de que se mantenga la municipalidad como un ente administrativo y el ente que financie el festival, pero tiene que haber necesariamente alguna comisión asesora que entienda de música, que sea integrada por productores, por profesores de música, por agentes culturales, por gente que ha estado con experiencias anteriores, de tal manera que los elementos que tienen que ver con salvaguardar los objetivos que están detrás del festival y dar una línea de continuidad permitan que no tengamos noches con baja asistencia de público", manifestó.

En esa línea, Aguilante valoró la propuesta de recuperar un consejo asesor, integrado de manera voluntaria por personas vinculadas al ámbito cultural, con el objetivo de establecer una verdadera política pública para el certamen.

"Que se haga un trabajo voluntario porque hay mucha gente que sigue el festival, mucha gente que lo valora, el festival que quiere el festival, que estaría dispuesta a trabajar", indicó.

Durante la entrevista también abordó la necesidad de fortalecer los espacios formativos que históricamente alimentaron al principal encuentro folclórico de la región, recordando el rol de los festivales estudiantiles y de los certámenes previos que permitían descubrir nuevos talentos.

"El Festival Folclórico en la Patagonia debiera ser el motor, la fuerza que impulsa, que no perdamos esos otros elementos que son como satélites, que están en torno al gran Festival Folclórico en la Patagonia", sostuvo.

Asimismo, planteó que el certamen debe preservar su identidad frente a las tendencias que han seguido otros festivales del país.

"Este festival partió siendo y debiera ser un festival, más allá de todos los cambios que se pueden introducir, de rescate de la raíz folklórica latinoamericana. Ese objetivo, la visión del festival también estaba orientada a eso", afirmó.

Finalmente, Aguilante reiteró que el desafío pasa por comenzar a trabajar una vez finalizada cada edición, evitando la improvisación y consolidando una planificación permanente que permita proyectar el festival hacia las nuevas generaciones sin perder la esencia que lo ha caracterizado durante sus 45 años de historia.



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