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17 de abril de 2026

LA IMPORTANCIA DEL LOCUTOR RADIAL EN CHILE: CERCANÍA, COMPAÑÍA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Buenos días región.

chechoaguilante

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Locutor Radial, que cada 14 de abril reconoce en Chile la labor, la voz y la compañía constante que estos profesionales entregan a la ciudadanía, el locutor y comunicador magallánico José “Checho” Aguilante conversó la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la instancia, Aguilante abordó el significado de esta fecha y la importancia histórica y social de la radio como medio de comunicación cercano, especialmente en regiones como Magallanes, donde la compañía radial ha sido fundamental para miles de personas.

Con una trayectoria que se remonta a 1977, el comunicador destacó su experiencia a lo largo de los años, marcados por los cambios tecnológicos y la evolución de las audiencias, manteniendo siempre el vínculo directo con quienes escuchan día a día.

Asimismo, relevó el rol del locutor radial como un puente entre la información, la entretención y la compañía permanente, especialmente en contextos donde la radio sigue siendo un medio vigente y valorado por la comunidad.



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