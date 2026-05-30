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30 de mayo de 2026

INDESPA ABRE CONVOCATORIA NACIONAL CON FONDOS DE HASTA $20 MILLONES PARA FORTALECER LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA

​La iniciativa dispone de cerca de $1.900 millones para financiar proyectos destinados a mejorar la productividad, competitividad y desarrollo de cultivos acuícolas en distintas regiones del país.

Siembra de choritos

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) abrió una nueva convocatoria nacional dirigida a productores, productoras y organizaciones vinculadas a la acuicultura de pequeña escala, con el objetivo de apoyar proyectos orientados a la tecnificación, incorporación de tecnología y fortalecimiento productivo de sus centros de cultivo.

La iniciativa contempla recursos cercanos a los $1.900 millones, permitiendo financiar proyectos de hasta $15 millones para personas naturales y jurídicas, y hasta $20 millones para organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales. Los recursos podrán destinarse a la adquisición de insumos, materiales, equipamiento, tecnología e infraestructura crítica para el funcionamiento y desarrollo de los cultivos.

El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, destacó que el fondo busca impulsar el crecimiento de productores acuícolas de todo el país, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de cultivos como truchas, choritos, ostiones, ostras, piures y algas. La convocatoria está dirigida a titulares de centros de cultivo vigentes inscritos en el Registro Nacional de Acuicultura de Pequeña Escala, que mantengan operaciones activas y cuenten con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Actualmente, Chile cuenta con alrededor de mil centros de acuicultura de pequeña escala, concentrados principalmente en la Región de Los Lagos, aunque también existen iniciativas en otras zonas del país. Estos centros desarrollan el cultivo sustentable de mariscos, algas y peces para consumo humano, así como la producción de algas destinadas a la industria alimentaria y cosmética.

La convocatoria busca fortalecer la capacidad productiva de los distintos actores del sector, tanto en centros emplazados en cuerpos de agua como en instalaciones terrestres, incluyendo hatcheries y pisciculturas, contribuyendo al desarrollo de la actividad acuícola de pequeña escala a nivel nacional.


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