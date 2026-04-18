18 de abril de 2026
INDESPA ABRE POSTULACIONES A FONDO “EMPRENDAMOS JUNTO AL MAR” PARA MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL
El programa contempla capacitación, asesoría técnica y financiamiento de hasta $2.500.000 para fortalecer emprendimientos vinculados a productos del mar.
El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) anunció la apertura del fondo concursable “Emprendamos junto al mar”, dirigido a mujeres inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que cuenten con emprendimientos asociados a productos del mar. La iniciativa busca fortalecer la economía de las mujeres del sector pesquero artesanal a través de apoyo técnico y financiero.
El programa, ejecutado en alianza con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), contempla un total de 627 cupos a nivel nacional. Las beneficiarias accederán a un proceso que incluye diagnóstico de sus proyectos, formación comercial durante cuatro a cinco meses y asesoría personalizada para mejorar sus modelos de negocio.
Además, las seleccionadas podrán optar a un capital de inversión para la adquisición de bienes e insumos, según el nivel de desarrollo de sus emprendimientos. El programa considera tres tramos: “Inicia” con $500.000 para ideas en etapa inicial; “Avanza” con $1.500.000 para proyectos en desarrollo; y “Consolida” con $2.500.000 para negocios establecidos que buscan crecer.
Desde INDESPA señalaron que esta iniciativa apunta a reducir brechas en el acceso a oportunidades, considerando que una alta proporción de mujeres del sector pesquero pertenece a hogares en situación de vulnerabilidad. En tanto, desde FOSIS destacaron que el programa no solo entrega financiamiento, sino también herramientas concretas para potenciar la gestión y sostenibilidad de los emprendimientos.
Las postulaciones estarán abiertas entre el 13 y el 28 de abril a través del sitio web www.indespa.cl, donde las interesadas podrán revisar los requisitos y completar el proceso.
GORE, EQUIPOS DE SALUD Y EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER MUESTRAN PROMETEDORES RESULTADOS TRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON PACIENTES
La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).
La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).