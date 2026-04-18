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18 de abril de 2026

INDESPA ABRE POSTULACIONES A FONDO “EMPRENDAMOS JUNTO AL MAR” PARA MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL

​El programa contempla capacitación, asesoría técnica y financiamiento de hasta $2.500.000 para fortalecer emprendimientos vinculados a productos del mar.

INDESPA

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) anunció la apertura del fondo concursable “Emprendamos junto al mar”, dirigido a mujeres inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que cuenten con emprendimientos asociados a productos del mar. La iniciativa busca fortalecer la economía de las mujeres del sector pesquero artesanal a través de apoyo técnico y financiero.

El programa, ejecutado en alianza con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), contempla un total de 627 cupos a nivel nacional. Las beneficiarias accederán a un proceso que incluye diagnóstico de sus proyectos, formación comercial durante cuatro a cinco meses y asesoría personalizada para mejorar sus modelos de negocio.

Además, las seleccionadas podrán optar a un capital de inversión para la adquisición de bienes e insumos, según el nivel de desarrollo de sus emprendimientos. El programa considera tres tramos: “Inicia” con $500.000 para ideas en etapa inicial; “Avanza” con $1.500.000 para proyectos en desarrollo; y “Consolida” con $2.500.000 para negocios establecidos que buscan crecer.

Desde INDESPA señalaron que esta iniciativa apunta a reducir brechas en el acceso a oportunidades, considerando que una alta proporción de mujeres del sector pesquero pertenece a hogares en situación de vulnerabilidad. En tanto, desde FOSIS destacaron que el programa no solo entrega financiamiento, sino también herramientas concretas para potenciar la gestión y sostenibilidad de los emprendimientos.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 13 y el 28 de abril a través del sitio web www.indespa.cl, donde las interesadas podrán revisar los requisitos y completar el proceso.


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INDESPA ABRE POSTULACIONES A PROGRAMA QUE IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL HASTA EL 28 DE ABRIL

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