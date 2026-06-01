IMPORTANTE DESPLIEGUE DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE EL FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

Una serie de procedimientos vinculados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal se registró durante el fin de semana en Punta Arenas. Entre los hechos más relevantes figura la detención de un conductor que manejaba bajo los efectos de cocaína y marihuana, una persona sorprendida portando un arma blanca y múltiples denuncias por ruidos molestos que derivaron en infracciones cursadas por personal municipal.

​



El primer caso de relevancia ocurrió la noche del viernes en la intersección de Avenida España con Pedro Aguirre Cerda, donde inspectores municipales fiscalizaron un vehículo cuya documentación se encontraba vencida. Durante el procedimiento, los funcionarios detectaron que el conductor presentaba evidentes signos de estar bajo la influencia de sustancias, por lo que fue entregado a Carabineros.





Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron la presencia de cocaína y marihuana, quedando a disposición de la justicia el conductor.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, manifestó su preocupación por la reiteración de conductas que ponen en riesgo a la comunidad, especialmente la conducción bajo los efectos de drogas. "Nos estamos encontrando no solamente con alcohol, sino también con personas conduciendo bajo los efectos de drogas y sin licencia. Esto representa un peligro para la comunidad, para los peatones, para otros conductores y para las viviendas", sostuvo.

​



Respecto de los ruidos molestos, el jefe comunal también llamó a reforzar el respeto entre vecinos. "Siempre solicitamos que los vecinos mantengan una buena convivencia, y eso también pasa por evitar este tipo de molestias. Las infracciones no se cursan ante la primera denuncia, sino cuando se han generado condiciones de mucha molestia", señaló.

​



Durante la misma jornada, los controles se concentraron también en los denominados vehículos "roncadores", retirándose automóviles de circulación y cursándose cinco infracciones relacionadas con escapes modificados y vidrios polarizados fuera de norma.

​



En paralelo, una fiscalización vehicular permitió detectar un arma blanca al interior de un automóvil, situación que derivó en la detención de una persona y su posterior entrega a Carabineros para la realización de los procedimientos correspondientes.

​



Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, informó que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo se registró un importante número de denuncias por ruidos molestos. "Fueron 17 las llamadas que ingresaron a nuestra central durante la noche del sábado. En estos casos aplicamos criterio y dialogamos con los responsables, pero cuando la situación persiste y la falta de respeto hacia los vecinos continúa, procedemos a cursar infracciones", explicó. Como resultado de estos procedimientos, se cursaron cinco infracciones por ruidos molestos.

​



Finalmente, Radonich destacó la importancia del trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, señalando que gran parte de los procedimientos realizados durante el fin de semana estuvieron relacionados con hechos que constituyen delitos y que, por lo tanto, requieren la intervención de la policía. En ese sentido, valoró la buena coordinación existente entre ambas instituciones para abordar este tipo de situaciones.