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30 de mayo de 2026

COMISIÓN NACIONAL DE LA CARNE BOVINA RETOMA TRABAJO PARA FORTALECER EL DESARROLLO GANADERO

​Representantes del sector público y privado coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda de largo plazo para enfrentar los desafíos de la ganadería bovina nacional.

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Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos actores de la cadena productiva, se realizó una nueva sesión de la Comisión Nacional de la Carne Bovina, instancia público-privada que busca definir prioridades y lineamientos de trabajo para el desarrollo de la ganadería bovina en Chile.

La reunión fue encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y coordinada por la directora (s) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Daniela Acuña. En la instancia también participó el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Domingo Rojas, junto a representantes de diversos sectores vinculados a la producción de carne bovina.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la necesidad de construir una visión compartida para el crecimiento del sector. En ese contexto, el ministro Campos señaló que el propósito de la comisión es avanzar en acuerdos que permitan desarrollar un modelo de desarrollo pecuario acorde a la realidad nacional y que contribuya a potenciar las capacidades productivas del país.

Por su parte, Daniela Acuña indicó que el Ministerio de Agricultura impulsará reuniones temáticas y espacios de diálogo para elaborar un plan de trabajo con medidas concretas. El proceso se desarrollará en coordinación con las mesas ganaderas vinculadas al SAG y a la Sociedad Nacional de Agricultura.

Entre los principales temas abordados estuvo la disminución sostenida de la masa ganadera bovina y la necesidad de fortalecer la competitividad del sector. Los participantes coincidieron en la importancia de reforzar todos los eslabones de la cadena productiva, desde la crianza y la Agricultura Familiar Campesina hasta la industria faenadora y los canales de comercialización nacionales e internacionales.


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