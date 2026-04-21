CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES CREA COMISIÓN PARA REVISAR CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

El día de ayer, el Consejo Regional de Magallanes aprobó la creación de una comisión especial destinada a evaluar el contrato de concesión de la Zona Franca, así como a analizar el funcionamiento de los recintos francos en otras provincias de la región. La instancia fue propuesta por el consejero regional Rodolfo Arecheta y contó con el respaldo unánime del pleno del Consejo.



Entre los principales aspectos a revisar, se identificó el incremento sostenido de locales afectos a IVA dentro del sistema franco, junto con una limitada traslación efectiva de las ventajas tributarias propias del régimen hacia los precios finales que enfrentan los consumidores en la región. Asimismo, se recogieron diversas observaciones críticas respecto del desempeño del actual concesionario por parte de usuarios del sistema.



Al respecto, el consejero regional Rodolfo Arecheta señaló que “la sensación es que los beneficios de ser zona franca no están llegando a los magallánicos. Por otro lado, existe una evaluación crítica del actual concesionario por distintos usuarios”.



La comisión tendrá por objetivo generar un diagnóstico integral y proponer lineamientos que permitan avanzar hacia un contrato de concesión que maximice los beneficios del régimen franco en favor de la comunidad magallánica.



