Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de junio de 2026

FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES FESTEJARON EL MES DE LA FAMILIA

La actividad fue organizada por el Programa Familias de Acogida Especializada de Puerto Natales.

FaeNatales

El Día de la Familia, celebrado cada 15 de mayo, es una instancia para reflexionar sobre los diversos tipos de núcleos familiares que existen en la sociedad actual y su importancia en el cuidado de las infancias y adolescencias. En ese contexto, el pasado 29 de mayo, el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales realizó una jornada socioeducativa y recreativa destinada a las familias de acogida y a los niños, niñas y adolescentes que forman parte del programa.

La actividad se desarrolló en el centro de juegos y cafetería Petirrojo, donde niños, niñas y adolescentes disfrutaron de una entretenida tarde junto a sus cuidadores. En la ocasión, se llevó a cabo el taller participativo "Construyendo nuestro Emblema FAE: una comunidad que cuida", instancia en la que cada participante representó, mediante la creación artística, a su familia y a los integrantes que la componen. 

Sobre ello, María Paz Ormazabal, directora del Programa FAE Puerto Natales, destacó la participación de las familias en la actividad "el foco estuvo puesto en reflexionar sobre el concepto de familia. Quisimos aprovechar todo el mes para realizar actividades relacionadas con el Dia de la Familia, culminando con esta jornada el 29 de mayo. Revisamos esta mirada individual de la familia y la materializamos a través de diferentes expresiones artísticas. Surgieron piezas hermosas, y lo que más nos hizo sentido fue ver a las familias trabajar en conjunto y relacionarse desde el juego. Definitivamente, es algo que debemos seguir promoviendo". 

Asimismo, el Programa FAE Puerto Natales elaboró una cápsula audiovisual que recopila los testimonios de siete familias de acogida, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad respecto del valor del acogimiento familiar y reconocer las experiencias de cuidado. Este material fue publicado en las redes sociales del programa y difundido a través de medios de comunicación locales. 

Familias que protegen, vínculos que reparan 

Las familias de acogida son personas que brindan un hogar temporal a niños, niñas o adolescentes que han debido ser separados de sus familias de origen debido a graves vulneraciones de derechos. 

Las personas de la Provincia de Última Esperanza que deseen postular o recibir más información sobre cómo convertirse en familia de acogida pueden contactar con el programa a través de Whatsapp al +569 92350943 o llamando al teléfono 612 270357.

foto nucleo 5 IIE

DOCENTES DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA EXPLORA SE CAPACITARON EN PUERTO NATALES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC ENMARCADO EN LA PRIMERA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

Leer Más

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

gobernadorlafkenche
nuestrospodcast
VV 1

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ MÁS DE $8 MILLONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
FaeNatales

FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES FESTEJARON EL MES DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
seremimop

PLAN INVIERNO 2026, ARREGLOS EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES Y CONECTIVIDAD ANTÁRTICA MARCAN AGENDA DEL MOP EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hystsantotomas

HYST SE INCORPORA AL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS SEDE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250