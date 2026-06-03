FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES FESTEJARON EL MES DE LA FAMILIA

El Día de la Familia, celebrado cada 15 de mayo, es una instancia para reflexionar sobre los diversos tipos de núcleos familiares que existen en la sociedad actual y su importancia en el cuidado de las infancias y adolescencias. En ese contexto, el pasado 29 de mayo, el Programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales realizó una jornada socioeducativa y recreativa destinada a las familias de acogida y a los niños, niñas y adolescentes que forman parte del programa.

La actividad se desarrolló en el centro de juegos y cafetería Petirrojo, donde niños, niñas y adolescentes disfrutaron de una entretenida tarde junto a sus cuidadores. En la ocasión, se llevó a cabo el taller participativo "Construyendo nuestro Emblema FAE: una comunidad que cuida", instancia en la que cada participante representó, mediante la creación artística, a su familia y a los integrantes que la componen.

Sobre ello, María Paz Ormazabal, directora del Programa FAE Puerto Natales, destacó la participación de las familias en la actividad "el foco estuvo puesto en reflexionar sobre el concepto de familia. Quisimos aprovechar todo el mes para realizar actividades relacionadas con el Dia de la Familia, culminando con esta jornada el 29 de mayo. Revisamos esta mirada individual de la familia y la materializamos a través de diferentes expresiones artísticas. Surgieron piezas hermosas, y lo que más nos hizo sentido fue ver a las familias trabajar en conjunto y relacionarse desde el juego. Definitivamente, es algo que debemos seguir promoviendo".

Asimismo, el Programa FAE Puerto Natales elaboró una cápsula audiovisual que recopila los testimonios de siete familias de acogida, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad respecto del valor del acogimiento familiar y reconocer las experiencias de cuidado. Este material fue publicado en las redes sociales del programa y difundido a través de medios de comunicación locales.

Familias que protegen, vínculos que reparan

Las familias de acogida son personas que brindan un hogar temporal a niños, niñas o adolescentes que han debido ser separados de sus familias de origen debido a graves vulneraciones de derechos.

Las personas de la Provincia de Última Esperanza que deseen postular o recibir más información sobre cómo convertirse en familia de acogida pueden contactar con el programa a través de Whatsapp al +569 92350943 o llamando al teléfono 612 270357.