Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de julio de 2026

CHILE SERÁ SEDE DE CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA CON PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES

​El encuentro se realizará entre el 19 y el 22 de julio en Santiago y reunirá a investigadores, autoridades, representantes de empresas y organismos internacionales para analizar los desafíos del sector energético.

economía

Chile será sede de la 47.ª Conferencia Internacional de la International Association for Energy Economics (IAEE), que se desarrollará entre el 19 y el 22 de julio en Santiago. La cita reunirá a cerca de 350 investigadores, autoridades, representantes de organismos internacionales, empresas y universidades de distintos continentes para abordar los principales desafíos de la economía de la energía.

Durante las jornadas se analizarán temas como la seguridad energética, la transición hacia sistemas de bajas emisiones, el desarrollo del hidrógeno, los minerales críticos, la integración regional y el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas energéticos. El programa contempla sesiones plenarias, paneles especializados y presentaciones de investigaciones relacionadas con mercados eléctricos, almacenamiento de energía, financiamiento, infraestructura, movilidad y descarbonización.

La sesión inaugural estará dedicada a la seguridad energética global y contará con la participación del presidente de la conferencia, Ricardo Raineri Bernain, junto a los embajadores en Chile de Brasil, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En ese contexto, Raineri destacó la importancia de generar un espacio de diálogo entre la investigación, la experiencia del sector y las políticas públicas frente a los cambios que experimentan los sistemas energéticos.

La conferencia también contará con la participación del presidente de la IAEE, Aaron Praktiknjo; el vicepresidente ejecutivo, Edmar Luiz Fagundes de Almeida; y la presidenta electa, Ying Fan. Además, el programa contempla la entrega de los premios Best Student Paper Award y Best Poster Award, que reconocerán investigaciones destacadas por su aporte al desarrollo de la economía de la energía y al diseño de políticas públicas.


patrulleroroyalnavy

DOS VERSIONES, UN MISMO BUQUE: ARGENTINA PROTESTA POR EL HMS MEDWAY Y REINO UNIDO AFIRMA QUE ACTUÓ CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANAS Y PDI INCAUTAN MÁS DE 1.200 ARTÍCULOS FALSIFICADOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

En dos procedimientos se fiscalizó un local comercial y un domicilio particular donde eran comercializados productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

En dos procedimientos se fiscalizó un local comercial y un domicilio particular donde eran comercializados productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

aduanaspdi17072026
nuestrospodcast
economía

CHILE SERÁ SEDE DE CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA CON PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
economía

CHILE SERÁ SEDE DE CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA CON PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
kinesiologiaredsaludmagallanes

REDSALUD MAGALLANES Y UMAG REALIZARÁN LAS III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN KINESIOLOGÍA CON FOCO EN MOVIMIENTO, FUNCIONALIDAD Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ejercitochileripamonti

EJÉRCITO DE CHILE ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA CUMBRE DEL MONTE RIPAMONTI: UN NUEVO HITO EN LA HISTORIA ANTÁRTICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250