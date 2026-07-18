CHILE SERÁ SEDE DE CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA CON PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES

Chile será sede de la 47.ª Conferencia Internacional de la International Association for Energy Economics (IAEE), que se desarrollará entre el 19 y el 22 de julio en Santiago. La cita reunirá a cerca de 350 investigadores, autoridades, representantes de organismos internacionales, empresas y universidades de distintos continentes para abordar los principales desafíos de la economía de la energía.

Durante las jornadas se analizarán temas como la seguridad energética, la transición hacia sistemas de bajas emisiones, el desarrollo del hidrógeno, los minerales críticos, la integración regional y el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas energéticos. El programa contempla sesiones plenarias, paneles especializados y presentaciones de investigaciones relacionadas con mercados eléctricos, almacenamiento de energía, financiamiento, infraestructura, movilidad y descarbonización.

La sesión inaugural estará dedicada a la seguridad energética global y contará con la participación del presidente de la conferencia, Ricardo Raineri Bernain, junto a los embajadores en Chile de Brasil, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En ese contexto, Raineri destacó la importancia de generar un espacio de diálogo entre la investigación, la experiencia del sector y las políticas públicas frente a los cambios que experimentan los sistemas energéticos.

La conferencia también contará con la participación del presidente de la IAEE, Aaron Praktiknjo; el vicepresidente ejecutivo, Edmar Luiz Fagundes de Almeida; y la presidenta electa, Ying Fan. Además, el programa contempla la entrega de los premios Best Student Paper Award y Best Poster Award, que reconocerán investigaciones destacadas por su aporte al desarrollo de la economía de la energía y al diseño de políticas públicas.

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