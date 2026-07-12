CHILE LIDERA EN INFRAESTRUCTURA DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AMÉRICA LATINA

Chile lidera a América Latina en infraestructura de carga para vehículos eléctricos, según el más reciente Monitor de la Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, elaborado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). El informe, actualizado al primer trimestre de 2026, señala que el país cuenta con 2.159 estaciones públicas de carga y una densidad de 8,04 cargadores por cada 100 vehículos electrificados, el indicador más alto de la región.

En términos absolutos, Chile ocupa el segundo lugar en cantidad de estaciones públicas de carga, solo por detrás de Brasil y por delante de México, Colombia y Uruguay. De acuerdo con OLADE, el indicador de densidad refleja la capacidad de la infraestructura para responder al crecimiento del parque de vehículos eléctricos.

El informe también indica que, al primer trimestre de 2026, Chile registra 26.863 vehículos eléctricos livianos en circulación y mantiene el liderazgo regional en buses eléctricos, con 4.707 unidades. Según el secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, el desarrollo de la infraestructura de carga es un factor clave para sostener la expansión de la electromovilidad en el país.

OLADE proyecta que América Latina y el Caribe podrían superar el millón de vehículos eléctricos livianos en circulación al cierre de 2026, escenario que refuerza la importancia de continuar ampliando la red de carga para acompañar el crecimiento del mercado y facilitar la adopción de este tipo de transporte.

Fuente: El Desconcierto



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