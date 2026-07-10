CUARTAS JORNADAS ESCOLARES DE HISTORIA REGIONAL ABRIERON SU CONVOCATORIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MAGALLANES

Las Cuartas Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinic Beros fueron presentadas en una nueva edición de ¿Y tú qué opinas?. La iniciativa se desarrollará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2026 en el Liceo Polivalente Sara Braun y mantiene abiertas sus inscripciones para establecimientos educacionales de Magallanes.

Francisco Ortiz Zamora, integrante del equipo organizador, explicó que la actividad busca demostrar que desde las comunidades educativas también se puede investigar, construir y difundir la historia regional. La convocatoria está dirigida a estudiantes de enseñanza básica y media, junto con sus profesores.

Para esta cuarta edición se estableció un máximo de tres equipos por establecimiento y se limitará la cantidad de integrantes de cada grupo, con el propósito de facilitar la participación de más colegios y entregar a cada investigación el espacio necesario para su presentación.

En enseñanza media, los estudiantes deberán desarrollar investigaciones inéditas sobre historia regional y territorio, utilizando fuentes bibliográficas, archivos periodísticos, entrevistas y otras evidencias. Posteriormente, los trabajos serán presentados ante estudiantes y docentes de diferentes establecimientos de la región.

La categoría de enseñanza básica tendrá como eje el territorio antártico. Bajo el concepto de “campamento base”, cada escuela deberá identificar espacios cercanos vinculados con la historia antártica, investigar su significado y construir una ruta educativa que posteriormente pueda ser recorrida por otros integrantes de su comunidad escolar.

Ortiz destacó que durante la versión anterior participaron más de 200 estudiantes de establecimientos de Punta Arenas y otras comunas. Para este año, la organización espera volver a contar con representantes de Puerto Natales, Porvenir y, eventualmente, Puerto Williams.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes y PAR Explora Magallanes. El equipo organizador llamó especialmente a directores y equipos directivos a facilitar la participación de profesores y estudiantes, considerando el impacto que estas experiencias pueden tener en el desarrollo de habilidades investigativas y vocaciones vinculadas con las ciencias sociales.



