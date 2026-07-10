Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de julio de 2026

CUARTAS JORNADAS ESCOLARES DE HISTORIA REGIONAL ABRIERON SU CONVOCATORIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MAGALLANES

​¿Y tú qué opinas?

francisco ortiz jornadas escolares historia

Las Cuartas Jornadas Escolares de Historia Regional y Territorios Mateo Martinic Beros fueron presentadas en una nueva edición de ¿Y tú qué opinas?. La iniciativa se desarrollará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2026 en el Liceo Polivalente Sara Braun y mantiene abiertas sus inscripciones para establecimientos educacionales de Magallanes.

Francisco Ortiz Zamora, integrante del equipo organizador, explicó que la actividad busca demostrar que desde las comunidades educativas también se puede investigar, construir y difundir la historia regional. La convocatoria está dirigida a estudiantes de enseñanza básica y media, junto con sus profesores.

Para esta cuarta edición se estableció un máximo de tres equipos por establecimiento y se limitará la cantidad de integrantes de cada grupo, con el propósito de facilitar la participación de más colegios y entregar a cada investigación el espacio necesario para su presentación.

En enseñanza media, los estudiantes deberán desarrollar investigaciones inéditas sobre historia regional y territorio, utilizando fuentes bibliográficas, archivos periodísticos, entrevistas y otras evidencias. Posteriormente, los trabajos serán presentados ante estudiantes y docentes de diferentes establecimientos de la región.

La categoría de enseñanza básica tendrá como eje el territorio antártico. Bajo el concepto de “campamento base”, cada escuela deberá identificar espacios cercanos vinculados con la historia antártica, investigar su significado y construir una ruta educativa que posteriormente pueda ser recorrida por otros integrantes de su comunidad escolar.

Ortiz destacó que durante la versión anterior participaron más de 200 estudiantes de establecimientos de Punta Arenas y otras comunas. Para este año, la organización espera volver a contar con representantes de Puerto Natales, Porvenir y, eventualmente, Puerto Williams.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes y PAR Explora Magallanes. El equipo organizador llamó especialmente a directores y equipos directivos a facilitar la participación de profesores y estudiantes, considerando el impacto que estas experiencias pueden tener en el desarrollo de habilidades investigativas y vocaciones vinculadas con las ciencias sociales.


archivofitzroy

ARCHIVO COMUNITARIO FITZ ROY INVITA A VECINOS Y VECINAS A RECONOCER FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA CONCRETA IMPORTANTE HITO CON INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR

Leer Más

​La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.

​La nueva estructura permitirá avanzar en la construcción del camino que unirá Estancia Vicuña con Yendegaia. La obra registra un 83% de avance en su Etapa XI y forma parte de un proyecto estratégico para mejorar la conectividad y reforzar la presencia del Estado en el extremo sur del país.

Puente Camino Yendegaia
nuestrospodcast
cambio climático

EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTARÁ DE FORMA DISTINTA A CADA REGIÓN DE CHILE, SEGÚN ESTUDIO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
Cristian Harris

ESCRITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN HARRIS PRESENTÓ SU NOVELA "1978" Y REFLEXIONÓ SOBRE LA CRISIS DEL BEAGLE EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
el_codigo_postal_del_cancer_en_chile_cuando_el_lugar_donde_vivimos_tambien_influye_en_nuestras_posibilidades_de_sobrevivir

ESTUDIO ADVIERTE DESIGUALDADES REGIONALES EN LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN CHILE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MAGALLANES 2

JÓVENES MÚSICOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL MAGALLANES DE FOJI REALIZARÁN CONCIERTO GRATUITO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250