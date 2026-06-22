RADIO POLAR COMO ESCUELA DE COMUNICADORES: GERMÁN FLORES Y ALEJANDRA VERA REVIVIERON ANÉCDOTAS Y APRENDIZAJES EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

En el marco de las actividades por el aniversario de Radio Polar, esta mañana el programa “Buenos Días Región” recibió a dos históricos integrantes de Polar Comunicaciones: el periodista y concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, y la comunicadora Alejandra Vera Moya, quienes compartieron recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el rol que ha desempeñado la emisora en la formación de generaciones de profesionales de las comunicaciones en Magallanes.

Alejandra Vera recordó que su llegada al medio no estuvo inicialmente ligada al periodismo, sino a la fotografía y al trabajo técnico en televisión. Desde allí comenzó un proceso de aprendizaje que la llevó a desempeñarse en distintas áreas.

“Yo nunca pensé llegar a trabajar en un medio”, relató, recordando los años en que la televisión y la radio funcionaban de manera complementaria y donde el trabajo exigía aprender desde el control técnico hasta las coberturas en terreno.

Asimismo, destacó la importancia que tuvieron quienes la guiaron en sus primeros pasos. Entre ellos recordó a René Benegas y Juan Miranda, este último encargado de enseñarle las técnicas de locución y redacción.

“Don René llega y dice: ‘¿Sabes lo que yo tengo en ti, Juana? Yo tengo un camarógrafo, un reportero y un periodista’”, recordó entre risas, agregando que su primera reacción fue pensar: “¿Y esto querrá decir que tendré tres sueldos?”.

Por su parte, Germán Flores relató que su historia en la radio comenzó en 1984, cuando siendo dirigente de la Asociación 18 de Septiembre de fútbol entregaba los resultados deportivos en Radio Presidente Ibáñez. Fue allí donde el periodista deportivo Blairo Martínez lo invitó a leer los resultados al aire, iniciando una trayectoria que años más tarde lo llevaría a Radio Polar.

“Yo nunca había incursionado en radio, jamás había hablado en radio”, recordó.

Posteriormente se integró al programa “Polar en el Deporte” y, a comienzos de los años noventa, pasó al departamento de prensa, experiencia que lo impulsó a estudiar Relaciones Públicas y posteriormente Periodismo.

“Para mí eso fue muy importante”, afirmó.

El periodista también rememoró los tiempos en que las coberturas periodísticas implicaban grandes despliegues técnicos y un fuerte trabajo en equipo.

“En ese tiempo la Polar era la noticia al instante. O sea, lo que decía la Polar era la noticia”, señaló, recordando las jornadas de emergencias, incendios y accidentes que eran cubiertos con móviles, handys y grabadoras de cassette.

Flores también compartió una anécdota poco conocida ocurrida durante una cobertura de un derrame de petróleo en Tierra del Fuego, cuando debió abordar un helicóptero junto a un camarógrafo. Tras perderse durante el vuelo y quedarse sin combustible, la aeronave terminó aterrizando de emergencia en isla Magdalena.

“Faltaron segundos o minutos para que cayera en cualquier parte”, relató.

Ambos coincidieron en destacar que Polar Comunicaciones fue una verdadera escuela para muchos profesionales. Vera recordó que los nuevos integrantes eran guiados por quienes tenían más experiencia, en un ambiente donde el aprendizaje era permanente.

“Siempre había alguien que veía el talento en uno y te empezaba a dar algunos tips”, comentó.

En la conversación también abordaron los cambios tecnológicos que ha experimentado el periodismo. Mientras antes las noticias se redactaban con máquinas de escribir y las cuñas se grababan en cassette, hoy las informaciones llegan directamente a través de plataformas digitales.

“Hoy día todos los departamentos tienen periodistas y te envían los comunicados. Nosotros salíamos a buscar la nota”, explicó Alejandra Vera.

En tanto, Germán Flores sostuvo que, pese a los cambios, hay principios que no deben perderse.

“Lo importante es la noticia, no quien la da”, afirmó, agregando que el afán por ser el primero en informar puede conducir a errores.

“Muchas veces el periodista o el comunicador trata de ser el protagonista de la noticia. Nunca un periodista, porque está informando, debe ser el protagonista. El protagonista debe ser la noticia”, enfatizó.

Al cierre del programa, ambos expresaron sus deseos para el futuro de Radio Polar. Alejandra Vera destacó la capacidad del medio para adaptarse a los nuevos tiempos, mientras que Germán Flores valoró el legado de la emisora y su vigencia en la radiotelefonía regional.

“Espero que siga siendo parte de la radiotelefonía regional y ojalá tengamos Radio Polar por muchos años más, porque ha sido escuela de muchos periodistas y comunicadores”, concluyó.



