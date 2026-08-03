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3 de agosto de 2026

LLAMADO POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TERMINÓ CON UN DETENIDO POR CULTIVO DE MARIHUANA Y ORDEN JUDICIAL VIGENTE

El procedimiento se registró durante la madrugada de este lunes 3 de agosto, cuando personal de la Primera Comisaría acudió a un domicilio tras una denuncia por violencia intrafamiliar.

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Un procedimiento por violencia intrafamiliar realizado durante la madrugada de este lunes 3 de agosto permitió a Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas detener a un hombre que, además de ser acusado de agredir a una persona al interior de un domicilio, mantenía un cultivo de marihuana y una orden de detención vigente por el delito de lesiones.

De acuerdo con la información policial, los funcionarios concurrieron hasta un inmueble tras recibir un llamado de emergencia por un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar al lugar, procedieron a controlar la situación y detener al presunto agresor.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, Carabineros detectó en el domicilio siete plantas de cannabis y marihuana a granel, situación que motivó la adopción de las diligencias correspondientes por infracción a la Ley 20.000 sobre drogas.

Asimismo, al verificar la identidad del detenido, se estableció que mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones, por lo que quedó a disposición de la justicia para enfrentar tanto los antecedentes derivados del procedimiento por violencia intrafamiliar como los relacionados con el hallazgo de la droga y la orden judicial pendiente.

Las diligencias continúan para establecer todos los antecedentes del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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