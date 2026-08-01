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1 de agosto de 2026

IMÁGENES MUESTRAN LOS CAMBIOS DEL GLACIAR GREY EN CASI 30 AÑOS

​Una comparación de registros permite observar las transformaciones que ha experimentado el frente y la superficie del Glaciar Grey, ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine.

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Una serie de imágenes comparativas que compartió la cuenta @erraticosdelsur en Instagram, permite visualizar los cambios registrados en el frente y la superficie del Glaciar Grey durante casi tres décadas. Este glaciar se encuentra en el sector sureste del Campo de Hielo Patagónico Sur, al interior del Parque Nacional Torres del Paine, uno de los principales patrimonios naturales de la Región de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el Glaciar Grey posee una superficie aproximada de 239 kilómetros cuadrados, según mediciones correspondientes a 2016. Además, su línea de equilibrio se ubica a unos 970 metros sobre el nivel del mar, nivel que marca el límite entre la zona donde el glaciar acumula nieve y aquella donde pierde masa.

Esto significa que una parte importante de la lengua glaciar que desciende desde el Campo de Hielo Patagónico Sur se encuentra en la denominada zona de ablación, donde el hielo pierde más masa de la que logra recuperar mediante la acumulación de nieve.

Las imágenes evidencian cómo el hielo y el paisaje han experimentado modificaciones con el paso del tiempo, reflejando la dinámica natural de este glaciar y los procesos que afectan a los campos de hielo de la Patagonia.


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