MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPLEMENTÓ CAMBIOS EN SEÑALÉTICAS POR INVIERNO

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de la presencia de escarcha, la Dirección de Tránsito del municipio de Punta Arenas implementó una serie de cambios en la señalización vial de la ciudad para reforzar la seguridad de conductores y peatones.

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Según el alcalde de la comuna, estos cambios son preventivos. En ese sentido, señaló que "lo que estamos haciendo ahora, desde junio hasta septiembre. Son seis puntos los que se intervienen, que están básicamente en el eje de Av. España".

Junto con lo anterior, Claudio Radonich agregó que lo más importante es la responsabilidad vial de los conductores. "Lo que siempre pedimos, y de lo que hemos sido testigos, es que incluso con buen clima mucha gente está chocando debido a una conducción deficiente, sobre todo vinculada al consumo de alcohol. Tengamos más cuidado a partir de hoy y hasta septiembre porque estos cruces fueron intervenidos priorizando las bajadas".

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Asimismo, Víctor Velásquez, profesional de la Dirección de Tránsito del municipio, subrayó que "con esto pretendemos brindar mayor seguridad en la circulación de los conductores. Sin perjuicio de ello, todo conductor debe estar atento a las condiciones de las vías". Agregó que "respecto de las intersecciones intervenidas, sobre Av. España tenemos cuatro puntos: José Menéndez, en sus accesos oriente y poniente; Latorre; Óscar Viel; Arauco con Ramón Carnicer; y Boliviana con Arauco".

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A estas medidas se suma un protocolo especial para dos cruces semaforizados de alta circulación. En caso de registrarse precipitaciones de nieve, aguanieve o presencia de escarcha, los semáforos ubicados en Av. Cristóbal Colón con Av. España y en Av. Independencia con José Ignacio Zenteno podrán pasar de funcionamiento normal a modo intermitente, con el fin de facilitar el desplazamiento de los vehículos bajo condiciones climáticas complejas.

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Las modificaciones se mantendrán, en principio, hasta la segunda quincena de septiembre. No obstante, desde el municipio señalaron que la permanencia de las medidas dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos meses.





Puntos:





1) Se instalan dos señales CEDA EL PASO, en calle Arauco al llegar a Boliviana, una para cada sentido de tránsito, dando preferencia a calle Boliviana.

2) Se instalan dos señales CEDA EL PASO, en Av. España poniente, a ambos costados de la calzada, al llegar a Latorre, dando preferencia a calle Latorre.

3) Se instalan dos señales CEDA EL PASO en Av. España poniente, a ambos costados de la calzada, al llegar a Oscar Viel, dando preferencia a calle Oscar Viel.

4) Se instalan dos señales CEDA EL PASO en Av. España poniente, a ambos costados de la calzada, al llegar a José Menéndez, dando preferencia a calle José Menéndez.

5) Se instalan dos señales CEDA EL PASO en Av. España oriente, a ambos costados de la calzada, al llegar a José Menéndez , dando preferencia a calle José Menéndez.

6) Se instalan dos señales CEDA EL PASO en Ramón Carnicer al llegar a Arauco, una para cada sentido de tránsito, dando preferencia a calle Arauco.



