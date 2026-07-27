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27 de julio de 2026

CERCA DE MIL 200 PERSONAS VISITARON EL CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES MUNICIPALES

La muestra, realizada durante dos jornadas en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro", reunió exposiciones, música, danza, teatro y literatura.

AC 1
Con una exitosa convocatoria que reunió a cerca de mil 200 personas durante el fin de semana, se llevó a cabo el cierre de los talleres artístico-culturales impulsados por la Municipalidad de Punta Arenas, en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro". La instancia permitió a la comunidad disfrutar de presentaciones, exposiciones y muestras del trabajo realizado por más de 500 participantes entre abril y julio de este año.

La muestra incluyó exposiciones de disciplinas como fieltro, xilografía, grabado ecológico y fotografía estenopeica, además de presentaciones de los talleres de Escritura Creativa, Creación de Personajes, Guitarra, Música Celta, Yogadanza y Danza Árabe, las que fueron ampliamente valoradas por el público que asistió durante ambas jornadas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el crecimiento que han experimentado estos talleres y el impacto que generan en la comunidad. "Estamos muy contentos porque esto ha sido un proceso continuo. La mayoría de estos talleres se realizan en el Centro Cultural, pero también hemos trabajado en distintos espacios de la ciudad para facilitar la participación de nuestros alumnos y acercar esta oferta cultural a más vecinos", señaló la autoridad comunal.

Radonich agregó que la iniciativa ha logrado consolidarse en el tiempo y ampliar su cobertura. "Para nosotros es muy gratificante contar con una oferta cultural permanente para los habitantes de Punta Arenas, porque entendemos que el acceso al arte y la cultura también contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad", concluyó.
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