HYST PARTICIPA EN PRESENTACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO LABORAL PARA EL TURISMO Y DE INCENTIVOS PARA FORTALECER EL EMPLEO

En el marco de una reunión informativa realizada en Puerto Natales, representantes de HYST participaron en un encuentro encabezado por el Subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, cuyo objetivo fue presentar los principales alcances del nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, recientemente ingresado al Congreso, y dar a conocer los instrumentos de apoyo a la contratación que actualmente dispone el Estado para fomentar la generación de empleo.



La actividad contó además con la participación de Carlo Gorziglia, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, y la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Erika Farías, junto a representantes del sector turístico y empresarial de la región.



Durante la presentación, el Subsecretario explicó las principales disposiciones del Estatuto Laboral para el Turismo, iniciativa que busca adecuar la normativa laboral a las características propias de esta actividad, otorgando herramientas que favorezcan tanto a trabajadores como a empleadores.



Asimismo, se entregó información sobre los programas de incentivo al empleo, entre ellos el Subsidio a la Contratación – Línea de Activación Laboral, beneficio que entrega un aporte económico a las empresas que incorporen formalmente a personas desempleadas, contribuyendo a dinamizar el mercado laboral y fortalecer la recuperación del empleo.



La instancia también permitió un diálogo entre las autoridades y los representantes del sector, oportunidad en la que se plantearon diversos temas relevantes para la realidad de Magallanes, especialmente aquellos asociados a las grandes distancias y a las particularidades que enfrenta el turismo regional, los cuales requieren continuar siendo abordados de manera colaborativa.



Como HYST valoramos estos espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado, que permiten acercar las políticas públicas a la realidad del territorio, difundir herramientas que favorecen la contratación formal y fortalecer el desarrollo del turismo y del empleo en Magallanes.

