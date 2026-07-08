INGRESOS AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE REGISTRAN UNA BAJA DE 11% ENTRE ENERO Y MAYO DE 2026, EN UN CONTEXTO MARCADO POR UN CAMBIO EN EL SISTEMA DE REGISTRO

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST) dio a conocer el comparativo de ingresos al Parque Nacional Torres del Paine correspondiente al período enero–mayo, elaborado a partir de los datos oficiales entregados por CONAF.



Durante los primeros cinco meses de 2026 ingresaron 205.843 visitantes, cifra que representa una variación de -11,0% respecto de los 231.357 visitantes registrados en el mismo período de 2025. Pese a la baja, la cifra de 2026 supera ampliamente los niveles de 2022 (78.121) y 2023 (126.002), reflejando una normalización tras el año excepcional 2024, que continúa siendo el año récord con 292.794 ingresos entre enero y mayo.



Entre los indicadores del período destaca que el 81,7% de las visitas se concentró entre enero y marzo, y que abril fue el único mes que creció, con un alza de +6,5% respecto de abril de 2025.



La Asociación precisa que, si bien la información proviene de los registros oficiales de CONAF, a partir de 2026 rige un nuevo sistema de registro de entradas al Parque, lo que introduce una distorsión en la medición y puede afectar la comparación directa con años anteriores. Por ello, las cifras de este período deben leerse considerando dicho cambio metodológico.



La HYST recuerda además que su sitio web se encuentra actualizado y que allí está disponible un informe más detallado en https://asociaciontorresdelpaine.com/datos-torres-del-paine/, al que se puede acceder para obtener mayores antecedentes sobre el comportamiento de las visitas.







Cuña de Sara Adema, gerente de la Asociación HYST:



"En nuestra página tenemos esta información disponible en un Power BI de fácil acceso, con distintos parámetros de búsqueda y análisis, que permite a cualquier persona tener una panorámica mucho más clara sobre nuestros visitantes. Sabemos que existe un margen de error, especialmente en un año en que cambió la forma de registrar los ingresos, y por eso esperamos que CONAF, además de entregar esta información de manera oportuna, avance hacia datos cada vez más certeros. Eso nos permitirá seguir profundizando en este análisis y aportar información de calidad para la toma de decisiones del sector."

