ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS ANALIZARON LOS DESAFÍOS DEL TURISMO Y LA FORMACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES EN MAGALLANES

​La formación de nuevos profesionales para la industria turística regional fue el eje de una nueva edición de Patagonia on Tour, programa emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, tres estudiantes de primer año de la carrera Servicios Aerocomerciales y Transporte Turístico de Santo Tomás compartieron sus motivaciones, expectativas laborales y primeras experiencias vinculadas al sector en Magallanes.



Durante la conversación, los jóvenes destacaron la importancia de entregar una atención de calidad a quienes visitan la región, especialmente ante las contingencias que pueden surgir en un territorio marcado por las distancias y las condiciones climáticas. También abordaron el valor del inglés, la formación en protocolos de servicio y la necesidad de conocer los atractivos regionales para orientar adecuadamente a los pasajeros.



En Patagonia on Tour, los estudiantes comentaron sus primeras aproximaciones prácticas al turismo y reflexionaron sobre los principales desafíos de conectividad que enfrenta Magallanes. Entre sus proyecciones laborales mencionaron el interés por desempeñarse en agencias de viajes, servicios turísticos y proyectos de emprendimiento vinculados a la atención de visitantes.



En el segundo bloque del programa se realizó un cambio de roles: los estudiantes entrevistaron a las conductoras Sara Adema Yusta y Daniela Rodríguez Crema para conocer el trabajo desarrollado por los gremios turísticos. La conversación permitió explicar el rol de Austro Chile y de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine en la articulación público-privada, la sostenibilidad y la promoción de la región.



El espacio también relevó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector turístico y las instituciones de educación superior. En Patagonia on Tour, se destacó que acercar a los estudiantes a experiencias reales, seminarios y actividades de la industria puede contribuir a formar nuevos liderazgos y potenciar el desarrollo turístico de las cuatro provincias de Magallanes.















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