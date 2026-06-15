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15 de junio de 2026

HYST SE REÚNE CON SEREMI DE AGRICULTURA PARA ABORDAR DESAFÍOS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Durante el encuentro, la asociación manifestó su preocupación por la situación que enfrenta actualmente el proceso de traspaso de funciones desde CONAF al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

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La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, con el objetivo de abordar diversas materias vinculadas al desarrollo y fortalecimiento del turismo en la región.
Considerando que esta cartera tiene bajo su dependencia a CONAF, para HYST resulta fundamental mantener una coordinación permanente que permita avanzar en temas estratégicos para el destino Torres del Paine, especialmente aquellos relacionados con la gestión del Parque Nacional.
Durante el encuentro, la asociación manifestó su preocupación por la situación que enfrenta actualmente el proceso de traspaso de funciones desde CONAF al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), escenario que ha generado un período de incertidumbre institucional que dificulta la tramitación y ejecución de diversas iniciativas, afectando la gestión tanto del sector público como de los concesionarios y operadores turísticos.
En este contexto, HYST expuso la necesidad de contar con el apoyo de la Seremi de Agricultura para impulsar gestiones que permitan avanzar en materias que hoy se encuentran estancadas, entre ellas el destrabe de inversiones, la continuidad de proyectos de mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura del Parque Nacional Torres del Paine.
Asimismo, la asociación recalcó la importancia de resguardar los estándares de seguridad y calidad que requiere un destino turístico de categoría mundial como el Parque Nacional Torres del Paine. En este sentido, se planteó la necesidad de avanzar en la actualización y mantenimiento de la infraestructura existente, fortalecer la atención a los visitantes y asegurar la conservación permanente de senderos, señaléticas, caminos e instalaciones de uso público, elementos fundamentales para garantizar una experiencia segura, adecuada y acorde a la relevancia internacional del parque.
La asociación reafirmó su disposición a seguir trabajando de manera colaborativa con las autoridades, promoviendo acciones que permitan otorgar mayor certeza a la gestión del parque y fortalecer uno de los principales destinos turísticos de Chile y del mundo.

Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló:
“La ausencia de definiciones y de una gestión oportuna en estas materias no solo afecta el desarrollo de nuevas inversiones, sino que también pone en riesgo la mantención de los estándares de seguridad, operación y atención que caracterizan a uno de los principales destinos turísticos de Chile. Es fundamental resguardar la infraestructura del parque, el mantenimiento de senderos y señaléticas, así como la calidad de la atención que reciben los visitantes, para asegurar una experiencia segura y acorde al prestigio internacional de Torres del Paine”.

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