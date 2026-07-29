INNOVACIÓN DESDE EL EXTREMO SUR: ¡POSTULA A LAS BECAS DE CERTIFICACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LOGÍSTICA PUCV-UMAG!

La iniciativa, denominada «Curso de Certificación en Innovación y Emprendimiento en Logística en la Región de Magallanes», otorgará 30 becas completas financiadas por CORFO dirigidas a emprendedores, mipymes y profesionales de todo el territorio austral, incorporando un fuerte enfoque transformación digital, sostenibilidad, turismo antártico y otros temas de interés regional.

Con el firme propósito de dar respuesta a los complejos desafíos geográficos, de dispersión y de conectividad de los territorios australes, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en coejecución con la Universidad de Magallanes (UMAG), y con el financiamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional de CORFO, dieron inicio al periodo de postulación para la primera versión del «Curso de Innovación y Emprendimiento en Logística en Magallanes»

El programa busca potenciar la eficiencia, la sostenibilidad y la transformación integral de la cadena de suministro en toda la región. Mediante un enfoque eminentemente práctico y de vanguardia, la iniciativa entrega herramientas comerciales, tecnológicas y estratégicas para que emprendedores y actores del ecosistema local desarrollen modelos de negocio competitivos, vinculándose de manera directa con sectores emergentes de alto impacto territorial como el hidrógeno verde, el turismo antártico y la industria alimentaria.

Desde la organización destacaron que la propuesta metodológica contempla un total de 44 horas lectivas presenciales impartidas en la Sede de la UMAG por profesionales especializados de ambas instituciones (PUCV y UMAG), integrando talleres, metodologías ágiles (como Lean Canvas y Scrum básico), gestión financiera, transformación digital para la trazabilidad y un sólido componente de equidad de género e inclusión.

Pensado para integrar a las diferentes provincias y zonas del territorio austral, el programa está dirigido prioritariamente a tres segmentoS:

Emprendedores y Empresarios: Fundadores, socios o líderes de startups y mipymes (formalizadas o en vías de formalización) vinculadas al transporte, distribución de carga, servicios portuarios o comercio exterior.

Profesionales y Técnicos en Reconversión: Personas que se desempeñen en el rubro o que busquen pivotar sus proyectos hacia la cadena de suministro local.

Actores y Gestores del Ecosistema: Profesionales de gremios, cooperativas, mesas técnicas y corporaciones municipales comprometidos con la competitividad regional.

Gracias al cofinanciamiento del Comité de Desarrollo Productivo Regional, la iniciativa cuenta con 30 becas que cubren el 100% del costo del programa para los seleccionados, contemplando además cupos reservados para fomentar la participación femenina en el sector.

Las inscripciones se encuentran oficialmente abiertas y se extenderán hasta el próximo 20 de agosto de 2026. Los cupos son limitados y la selección se regirá mediante evaluación transparente orientada a potenciar el impacto descentralizado en la región. Las personas interesadas en conocer el detalle de los contenidos, los requisitos y preinscripción al curso pueden ingresar directamente al sitio web oficial viralizalogistica.cl .





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