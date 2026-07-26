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26 de julio de 2026

INACH PRESENTA SU CUENTA PÚBLICA 2026 Y LANZA PLAN QUINQUENAL PARA FORTALECER LA CIENCIA POLAR

El director del Instituto Antártico Chileno, Gino Casassa, destacó los avances alcanzados durante el último período y presentó la hoja de ruta institucional para el período 2026-2030.

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El Instituto Antártico Chileno (INACH) realizó este viernes su Cuenta Pública Participativa 2026 en Punta Arenas, instancia en la que su director, Gino Casassa, presentó un balance de la gestión institucional y dio a conocer el nuevo Plan Quinquenal INACH 2026-2030, denominado "Liderazgo en la Ciencia Polar Global y Operación Antártica Sostenible". La actividad coincidió con los 22 años del traslado de la sede del instituto a la capital regional.

Durante su exposición, Casassa destacó el nivel de actividad desarrollado por el país en la Antártica y afirmó que "la Antártica está más activa que nunca". Entre los principales resultados mencionó el récord de 134 publicaciones científicas indexadas en 2025, la realización de la LXII Expedición Científica Antártica, que movilizó a cerca de 400 personas, y una ejecución presupuestaria del 99%.

La cuenta pública también incluyó avances en infraestructura y monitoreo científico, entre ellos mejoras en la base Profesor Julio Escudero, la consolidación de una red de 17 estaciones meteorológicas automáticas y el desarrollo del proyecto de la futura Estación Científica Conjunta Teniente Carvajal. Asimismo, se destacó el trabajo de cooperación internacional con distintos países en materia de investigación polar.

En la ceremonia también se presentó el Plan Quinquenal 2026-2030, instrumento que busca fortalecer el liderazgo de Chile en ciencia, logística y diplomacia antártica. Como parte de los anuncios, el director del INACH informó que el próximo 28 de agosto dos investigadores de la Universidad Andrés Bello contraerán matrimonio en la base Escudero, hecho que no ocurría desde hace más de una década en la Antártica Chilena.

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