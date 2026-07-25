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25 de julio de 2026

GOBIERNO PRESENTA PROYECTO PARA FORTALECER A CARABINEROS CON MEJORAS EN REMUNERACIONES, CARRERA Y EQUIPAMIENTO

​La iniciativa contempla un aumento del estipendio para alumnos, nuevos incentivos económicos, incorporación de personal civil y un plan de renovación de equipamiento para la institución.

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El presidente José Antonio Kast firmó este viernes las indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de fortalecer a Carabineros de Chile. La iniciativa busca modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera funcionaria para los futuros ingresos y mejorar la gestión institucional, con una inversión anual permanente de $100.394 millones.

Entre las principales medidas se encuentra el aumento del estipendio para los alumnos de Carabineros, que pasará de $70.271 a $246.285 líquidos mensuales. Además, el Estado financiará el 100% del internado y los exámenes médicos de admisión. El proyecto también establece que quienes aprueben el tercer semestre serán nombrados carabineros al iniciar el cuarto, realizando su práctica con una remuneración cercana a los $700.000.

La propuesta incrementa el tope de la Gratificación Especial de Riesgo desde el 20% hasta un 100% del sueldo, incorpora una Asignación por Eficiencia Institucional y una Gratificación de Criticidad para funciones estratégicas. Asimismo, contempla extender de 30 a 35 años la carrera para el retiro voluntario de los futuros funcionarios y fija el derecho a pensión de retiro a los 23 años de servicio efectivo, manteniendo las condiciones del personal actualmente en servicio.

El proyecto también considera la contratación de personal civil para asumir labores administrativas y de notificación, lo que permitiría liberar a cerca de 1.148 carabineros para funciones operativas. En paralelo, se impulsará un plan de renovación de equipamiento que incluye la adquisición de más de 20.000 chalecos antibalas, más de 4.300 cámaras corporales y 17.758 teléfonos con sistema CAD Móvil, además de la implementación de un sistema de control de gestión para optimizar el despliegue policial.


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