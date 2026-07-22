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22 de julio de 2026

ANFACH ABORDÓ AVANCES DEL ENCASILLAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESAFÍOS DE ADUANAS EN MAGALLANES

La Voz de la ANEF en MAgallanes

manuel perez anfach

El proceso de encasillamiento, la modernización del Servicio Nacional de Aduanas y las condiciones laborales de funcionarias y funcionarios en zonas extremas fueron parte de los temas abordados en una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, espacio transmitido por Polar Comunicaciones.

En el primer bloque participó Justo Sánchez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, ANFACH, quien explicó que el gremio mantiene una representatividad cercana al 80% de las y los funcionarios del servicio y cuenta con una trayectoria histórica desde 1910. Durante la entrevista, repasó el largo camino del encasillamiento, proceso que —según recordó— tuvo momentos clave de movilización y negociación desde la década pasada.

Sánchez sostuvo que el encasillamiento ya es ley y llamó a las y los funcionarios a mantener la tranquilidad, pese a los retrasos propios de las etapas de notificación, aceptación o rechazo de grados. También señaló que el proceso ha debido enfrentar ajustes vinculados a observaciones de Contraloría respecto de funciones fiscalizadoras y estamentos profesionales.

El dirigente nacional también abordó la modernización del servicio, destacando avances en digitalización de trámites, automatización de procesos y facilitación del comercio exterior. Sin embargo, planteó que Aduanas sigue enfrentando desafíos en dotación, tecnología, fiscalización, capacitación y capacidad operativa para responder a una demanda creciente en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

En el segundo bloque participó Manuel Pérez, presidente regional de ANFACH Magallanes, quien coincidió en llamar a la calma respecto del encasillamiento y aseguró que el proceso continúa avanzando. Además, destacó que el trabajo aduanero en Magallanes tiene particularidades propias de una zona extrema, con traslados extensos, condiciones climáticas adversas, turnos, controles fronterizos y alta disponibilidad hacia la comunidad.

Pérez subrayó que la Aduana de Magallanes es una de las más completas del país, al reunir operaciones aéreas, marítimas, terrestres, zona franca y leyes de excepción. En ese contexto, planteó la necesidad de fortalecer la capacitación presencial, especialmente frente a nuevos sistemas digitales y procesos asociados a la modernización del servicio.

Finalmente, el dirigente regional llamó a la comunidad a acercarse al servicio sin temor para realizar consultas, recordando que las y los funcionarios de Aduanas cumplen una labor pública orientada a guiar, fiscalizar y servir a las personas. También invitó a las y los socios del gremio a mantenerse unidos, participar y seguir fortaleciendo el trabajo colectivo.





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