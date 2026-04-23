ANEF MAGALLANES REALIZA EXITOSO OPERATIVO MÉDICO JUNTO A REDSALUD

En el marco de su compromiso permanente con el bienestar de las y los trabajadores públicos, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Magallanes, en conjunto con la Clínica RedSalud, llevó a cabo un exitoso operativo médico dirigido a funcionarias y funcionarios de la región. El mismo tendrá un alcance que beneficiará a más de 180 funcionarios públicos.

La jornada, realizada en dependencias de ANEF Magallanes, permitió la atención de 90 funcionarios, quienes accedieron a exámenes preventivos y evaluaciones médicas oportunas y de calidad. Además, desde la organización informaron que se proyecta atender a otros 90 trabajadores antes de fin de mes, ampliando significativamente la cobertura de esta iniciativa.

Este operativo forma parte de una estrategia sostenida en el tiempo, consolidándose como una instancia clave para facilitar el acceso a la salud de quienes muchas veces, por razones laborales o geográficas, enfrentan dificultades para atenderse.

La presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín, valoró el desarrollo de esta actividad y destacó su continuidad en el tiempo:

“Este es un operativo que venimos realizando por cuarto año consecutivo, y que refleja nuestro compromiso concreto con la salud y el bienestar de nuestras y nuestros funcionarios. Sabemos que muchas veces acceder a atención médica preventiva no es fácil en nuestra región, por eso acercar estos servicios es una prioridad para ANEF Magallanes.”

Asimismo, la dirigenta adelantó que la iniciativa busca seguir creciendo territorialmente, “Esperamos poder replicar este operativo en la comuna de Puerto Natales, para llegar también a funcionarias y funcionarios de esa zona, fortaleciendo así nuestro trabajo en las provincias y asegurando que nadie quede fuera.”

Desde ANEF Magallanes destacaron la alianza con la clínica RedSalud, la cual ha permitido sostener este operativo en el tiempo, fortaleciendo el vínculo entre el mundo sindical y el acceso a prestaciones de salud dignas y oportunas.