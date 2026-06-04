Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de junio de 2026

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA AUTORIDADES INVITAN “A PEDALEAR MÁS NUESTRAS CIUDADES”

Seremis de Energía, Gobierno y Transportes y Telecomunicaciones llamaron a la comunidad a interiorizarse más sobre la Ley de Convivencia Vial y los múltiples beneficios de usar la bicicleta para trasladarse en la ciudad.

DIA DE LA BICI 2026 3

​Arriba de una bicicleta de montaña, el Seremi de Energía Marco Antonio Pinto arribó al módulo central de Zona Austral donde lo esperaban sus pares de Gobierno Ángel Roa y Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, para celebrar junto a estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Umag el Día Mundial de la Bicicleta.

 
El breve recorrido por la ciclovía de Av. Bulnes, junto a al grupo de estudiantes buscó difundir la Ley de Convivencia Vial o de Modos y los múltiples beneficios de usar la bicicleta como medio de traslado en la ciudad y culminó con la entrega de accesorios para los ciclistas.

 
DÍA DE LA BICICLETA

 
“Hicimos el recorrido con el apoyo de los estudiantes de la Umag, aún con las inclemencias del tiempo, la gente sale a hacer deporte. Hoy contamos con ciclovías en Punta Arenas y en toda la región y además existen varias localidades donde se puede ir a andar en bicicleta y hacer deporte. El deporte genera una mejor calidad de vida y alegría a las personas”, señaló el seremi Pinto, invitando a la comunidad a sumarse a esta sana actividad.

 
Agregó al que preferir los ciclos como medios de transporte, “disminuye la huella de carbono y disminuye la concentración de CO2 en el aire, articula y equilibra todos los sistemas del organismo y genera endorfinas que te ayudan a estar feliz todo el día”.

 
Por su parte el seremi Roa hizo el llamado a la empatía por quienes eligen la bicicleta para realizar sus traslados por la ciudad. “En el contexto de la convivencia vial los peatones y ciclistas son los más vulnerables. En el caso de un siniestro son los que salen más perjudicados”. Roa se sumó al llamado al uso de este medio de transporte, que “permite que nuestras calles se puedan descongestionar”.

 
“Cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, para destacarla como medio de esparcimiento, de transporte y como una alternativa saludable y sostenible de movilidad”, indicó el seremi Stowhas. Agregó que es un elemento de alta presencia tanto en las ciudades como en las carreteras. “Tenemos más de 30 kilómetros de ciclovías en Punta Arenas que se ocupan de manera intensiva”. Agregó que es importante considerar las medidas de seguridad y el respeto a las normas del tránsito para que se puedan integrar de mejor manera en las calles.

 
En este sentido, el seremi Stowhas invitó a la comunidad a interiorizarse sobre la Ley de Convivencia Vial o de Modos porque “la seguridad en las vías pasa por el respeto a normas de tránsito y por la empatía que, como peatones, ciclistas y/o conductores nos debemos. La buena convivencia vial salva vidas”.

 
Carolina Bahamonde, jefe de Gestión Personas de Zona Austral, añadió que como “oficina verde” potencian y se suman a este tipo de actividades. “Invitamos a la comunidad a utilizar las 3 ciclovías que llegan y convergen en Zona Franca. Dentro de las 53 hectáreas del recinto tenemos bicicleteros donde pueden aparcar sus bicicletas y disfrutar de nuestras instalaciones, bajando la huella de carbono al visitar Zona Austral. Así, aportamos a tener una ciudad mejor”.

OTROS BENEFICIOS SISTÉMICOS

 
Las autoridades estuvieron acompañadas por el docente de la carrera de Pedagogía en Educación física de la Universidad de Magallanes, Pablo Oyarzún, quien aplaudió actividad y aprovechó la instancia para incentivar el uso de la bicicleta “por los numerosos beneficios sistémicos que este medio de traslado nos da”.

 
“En Chile —y también en Punta Arenas— el desplazamiento promedio en bicicleta ronda los 3 a 4 kilómetros, lo que equivale a unos 9 a 12 minutos de pedaleo. Ese tiempo representa aproximadamente entre 30% y 40% de los 30 minutos diarios de actividad física moderada que se recomienda como meta práctica para la salud. Por eso, moverse en bici no es solo transporte: también es bienestar.”

 
Salud: 9–12 minutos en bici (3–4 km) aportan aprox. 30%–40% de la meta práctica de 30 min diarios de actividad física moderada (según la OMS).

 
Medioambiente: cada kilómetro en bici en vez de auto evita emisiones del orden de 170 gCO₂/km.
Ahorro: reemplazar viajes cortos en auto puede significar un ahorro anual estimado del orden de $283.000 en combustible.

 
Eficiencia urbana: en tramos cortos la bicicleta puede ser competitiva en tiempo y ayuda a descongestionar.

Energía: menos viajes en auto es menos consumo de combustibles; eficiencia energética en la vida diaria.

 
Calidad de vida: menos emisiones también implican menos ruido y mejor entorno urbano.

 
Sustentabilidad: es un modo de transporte sostenible y de bajo impacto ambiental.

 
Seguridad vial: su masificación requiere convivencia vial: reglas compartidas, educación y respeto entre modos.

 
Infraestructura con sentido: más ciclovías ayudan, pero no bastan sin conectividad útil, fiscalización y cultura vial.

cabodehornosmtt

ALCALDE DE CABO DE HORNOS SOLICITA AL GOBIERNO AMPLIAR SUBSIDIO AÉREO PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CESFAM DAMIANOVIC IMPLEMENTÓ SISTEMA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR COBERTURA DEL EXAMEN PAP

Leer Más

El programa utiliza mensajería vía WhatsApp e inteligencia artificial para contactar a mujeres con su examen de Papanicolaou pendiente.

El programa utiliza mensajería vía WhatsApp e inteligencia artificial para contactar a mujeres con su examen de Papanicolaou pendiente.

IA 1
nuestrospodcast
dppmagallanes

DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA GESTIONES PARA CONCRETAR ESCUELA DE CARABINEROS EN LA REGIÓN

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
DIA DE LA BICI 2026 3

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA AUTORIDADES INVITAN “A PEDALEAR MÁS NUESTRAS CIUDADES”

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
gestionturismoSBAP

AUTORIDADES REGIONALES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER GESTIÓN TURÍSTICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DÍA PATRIMONIO REGISTRO CIVIL10

MUESTRA PATRIMONIAL EN OFICINA DE PUNTA ARENAS REÚNE A MÁS DE 100 PERSONAS Y DA A CONOCER LA HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250