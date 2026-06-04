EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA AUTORIDADES INVITAN “A PEDALEAR MÁS NUESTRAS CIUDADES”

​Arriba de una bicicleta de montaña, el Seremi de Energía Marco Antonio Pinto arribó al módulo central de Zona Austral donde lo esperaban sus pares de Gobierno Ángel Roa y Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, para celebrar junto a estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Umag el Día Mundial de la Bicicleta.



El breve recorrido por la ciclovía de Av. Bulnes, junto a al grupo de estudiantes buscó difundir la Ley de Convivencia Vial o de Modos y los múltiples beneficios de usar la bicicleta como medio de traslado en la ciudad y culminó con la entrega de accesorios para los ciclistas.



DÍA DE LA BICICLETA



“Hicimos el recorrido con el apoyo de los estudiantes de la Umag, aún con las inclemencias del tiempo, la gente sale a hacer deporte. Hoy contamos con ciclovías en Punta Arenas y en toda la región y además existen varias localidades donde se puede ir a andar en bicicleta y hacer deporte. El deporte genera una mejor calidad de vida y alegría a las personas”, señaló el seremi Pinto, invitando a la comunidad a sumarse a esta sana actividad.



Agregó al que preferir los ciclos como medios de transporte, “disminuye la huella de carbono y disminuye la concentración de CO2 en el aire, articula y equilibra todos los sistemas del organismo y genera endorfinas que te ayudan a estar feliz todo el día”.



Por su parte el seremi Roa hizo el llamado a la empatía por quienes eligen la bicicleta para realizar sus traslados por la ciudad. “En el contexto de la convivencia vial los peatones y ciclistas son los más vulnerables. En el caso de un siniestro son los que salen más perjudicados”. Roa se sumó al llamado al uso de este medio de transporte, que “permite que nuestras calles se puedan descongestionar”.



“Cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, para destacarla como medio de esparcimiento, de transporte y como una alternativa saludable y sostenible de movilidad”, indicó el seremi Stowhas. Agregó que es un elemento de alta presencia tanto en las ciudades como en las carreteras. “Tenemos más de 30 kilómetros de ciclovías en Punta Arenas que se ocupan de manera intensiva”. Agregó que es importante considerar las medidas de seguridad y el respeto a las normas del tránsito para que se puedan integrar de mejor manera en las calles.



En este sentido, el seremi Stowhas invitó a la comunidad a interiorizarse sobre la Ley de Convivencia Vial o de Modos porque “la seguridad en las vías pasa por el respeto a normas de tránsito y por la empatía que, como peatones, ciclistas y/o conductores nos debemos. La buena convivencia vial salva vidas”.



Carolina Bahamonde, jefe de Gestión Personas de Zona Austral, añadió que como “oficina verde” potencian y se suman a este tipo de actividades. “Invitamos a la comunidad a utilizar las 3 ciclovías que llegan y convergen en Zona Franca. Dentro de las 53 hectáreas del recinto tenemos bicicleteros donde pueden aparcar sus bicicletas y disfrutar de nuestras instalaciones, bajando la huella de carbono al visitar Zona Austral. Así, aportamos a tener una ciudad mejor”.



OTROS BENEFICIOS SISTÉMICOS



Las autoridades estuvieron acompañadas por el docente de la carrera de Pedagogía en Educación física de la Universidad de Magallanes, Pablo Oyarzún, quien aplaudió actividad y aprovechó la instancia para incentivar el uso de la bicicleta “por los numerosos beneficios sistémicos que este medio de traslado nos da”.



“En Chile —y también en Punta Arenas— el desplazamiento promedio en bicicleta ronda los 3 a 4 kilómetros, lo que equivale a unos 9 a 12 minutos de pedaleo. Ese tiempo representa aproximadamente entre 30% y 40% de los 30 minutos diarios de actividad física moderada que se recomienda como meta práctica para la salud. Por eso, moverse en bici no es solo transporte: también es bienestar.”



Salud: 9–12 minutos en bici (3–4 km) aportan aprox. 30%–40% de la meta práctica de 30 min diarios de actividad física moderada (según la OMS).



Medioambiente: cada kilómetro en bici en vez de auto evita emisiones del orden de 170 gCO₂/km.

Ahorro: reemplazar viajes cortos en auto puede significar un ahorro anual estimado del orden de $283.000 en combustible.



Eficiencia urbana: en tramos cortos la bicicleta puede ser competitiva en tiempo y ayuda a descongestionar.

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Energía: menos viajes en auto es menos consumo de combustibles; eficiencia energética en la vida diaria.



Calidad de vida: menos emisiones también implican menos ruido y mejor entorno urbano.



Sustentabilidad: es un modo de transporte sostenible y de bajo impacto ambiental.



Seguridad vial: su masificación requiere convivencia vial: reglas compartidas, educación y respeto entre modos.



Infraestructura con sentido: más ciclovías ayudan, pero no bastan sin conectividad útil, fiscalización y cultura vial.

