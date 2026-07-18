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18 de julio de 2026

BCI ANUNCIA MEDIDAS DE APOYO PARA PERSONAS, PYMES Y EMPRESAS AFECTADAS POR EL SISTEMA FRONTAL

​La entidad financiera informó alternativas de flexibilización de pagos, refinanciamiento y financiamiento para clientes que hayan resultado afectados por la emergencia climática en distintas zonas del país.

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Bci anunció una serie de medidas de apoyo dirigidas a personas, emprendedores, pymes y empresas afectadas por el sistema frontal que impacta a diversas regiones del país. La iniciativa busca entregar alternativas para enfrentar dificultades financieras derivadas de la emergencia y facilitar la recuperación de las actividades personales y productivas.

El gerente de la División Banco Retail de Bci, Rodrigo Corces, señaló que la institución dispuso equipos para atender las necesidades de sus clientes y evaluar soluciones acordes a cada situación. Entre las medidas para personas se consideran hasta seis meses de gracia para deudas de consumo vigentes, opciones de refinanciamiento con plazos de hasta 96 cuotas y la postergación de dividendos hipotecarios para clientes directamente damnificados.

Asimismo, el banco informó que quienes necesiten realizar compras en determinados rubros podrán acceder a alternativas de pago de entre tres y seis cuotas sin interés. Todas las medidas estarán sujetas a evaluación de acuerdo con las condiciones de cada cliente.

En el caso de emprendedores y pequeñas empresas, Bci dispondrá de financiamiento para capital de trabajo con respaldo de garantías estatales como Fogape, además de períodos de gracia de hasta tres meses y plazos de financiamiento de hasta 36 meses. También se contemplan prórrogas de créditos comerciales y opciones de reestructuración de deuda con plazos de hasta 60 meses.

La entidad agregó que para empresas y clientes corporativos se realizará una evaluación individual de cada caso, con el objetivo de definir alternativas financieras que contribuyan a la continuidad de sus operaciones. Los interesados podrán solicitar estas medidas a través de sus ejecutivos o mediante los canales oficiales de atención del banco.



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