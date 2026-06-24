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24 de junio de 2026

CONCURSO DFL-15 2026 BONIFICARÁ CERCA DE $650 MILLONES PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE PYMES DE MAGALLANES

Autoridades visitaron taller automotriz beneficiado para destacar el impacto de este instrumento en el fortalecimiento de las empresas regionales.

FOTO GRUPAL

​Con una visita al taller automotriz Manic SpA, emprendimiento familiar beneficiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas (DFL-15), autoridades regionales dieron a conocer los resultados del concurso correspondiente al proceso 2026, que este año beneficiará a 157 micro, pequeñas y medianas empresas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En la actividad participaron el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, y el director regional de Corfo, Javier Romero, quienes recorrieron las instalaciones de la empresa junto a sus propietarios, Alejandro Ruiz y Yeny Aros, para conocer las inversiones realizadas gracias a este instrumento de fomento productivo.

El concurso DFL-15 contempla una bonificación equivalente al 20% de las inversiones o reinversiones productivas efectuadas por empresas productoras de bienes y servicios durante los períodos 2023, 2024 y 2025, contribuyendo a fortalecer su competitividad y capacidad de crecimiento.

Para el proceso 2026 se asignaron recursos por $643.736.000, permitiendo beneficiar a 157 proyectos regionales. Además, 49 iniciativas quedaron en lista de espera y podrán acceder al beneficio en caso de liberarse recursos producto de inversiones que no se materialicen.

Los principales sectores beneficiados corresponden a servicios, turismo y manufactura, reflejando la diversidad del tejido productivo regional. Asimismo, la convocatoria logró una amplia cobertura territorial, con postulaciones provenientes de las cuatro provincias y de nueve comunas de la región.

El Seremi de Economía Fomento y Turismo, Francisco Birke, señaló "El DFL-15 es una de las herramientas más importantes que contemplan las Leyes de Excepción para apoyar el desarrollo productivo de Magallanes. A través de este instrumento bonificamos hasta un 20% de las inversiones realizadas por micro, pequeñas y medianas empresas de la región, contribuyendo a que puedan crecer, modernizarse y aumentar su competitividad. Lo más relevante es que estas inversiones no solo se traducen en mejor infraestructura o equipamiento, sino también en más oportunidades para las personas. Empresas como Manic demuestran cómo este apoyo impulsa la generación de empleo formal y de calidad, fortaleciendo el tejido productivo regional y aportando al desarrollo económico de nuestra región”.

Por su parte el director regional de Corfo Magallanes destacó el instrumento DFL -15, como una herramienta concreta para el crecimiento de las pymes de Magallanes. “Este taller mecánico es un ejemplo de cómo una inversión en equipamiento y tecnología permite aumentar la capacidad de atención, mejorar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo. Durante este proceso, desde Corfo beneficiamos a 157 empresas de las cuatro provincias y nueve comunas de la región, con una inversión pública cercana a los 650 millones de pesos. Nuestro objetivo es seguir apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas para que crezcan, innoven y fortalezcan su aporte al desarrollo económico regional. Por eso, invitamos a los emprendedores y empresarios a informarse y postular a la próxima convocatoria, porque este instrumento puede marcar una diferencia real en el futuro de sus negocios."



Emprendimiento familiar que apuesta por la innovación

Uno de los proyectos beneficiados fue Manic SpA, taller automotriz integral ubicado en Punta Arenas, que recibió una bonificación de $4.338.595 para apoyar inversiones orientadas a fortalecer y modernizar sus operaciones.

La empresa nació durante la pandemia como un emprendimiento familiar dedicado a la comercialización de repuestos automotrices. Con el paso del tiempo, y atendiendo las necesidades de sus clientes, evolucionó hacia un taller integral que hoy presta servicios de mantención, reparación, diagnóstico, alineación y rectificación de discos para particulares, empresas e instituciones.

Gracias a un proyecto de inversión beneficiado por el DFL-15, Manic pudo acceder a la bonificación sobre inversiones previamente ejecutadas en equipamiento especializado, entre ellas una alineadora, elevadores, escáner automotriz, compresor y diversas herramientas técnicas. La incorporación de estos activos ha contribuido a mejorar la productividad del taller, ampliar su capacidad operativa y diversificar los servicios que ofrece a sus clientes.

Yeny Aros, propietaria y jefa de administración de Manic SpA, destacó la relevancia que tiene este instrumento para las pequeñas empresas de la región. "En regiones como Magallanes este tipo de apoyos son fundamentales porque permiten acceder a inversiones que nos ayudan a crecer, generar oportunidades y aumentar la competitividad. Son herramientas concretas que permiten a las pequeñas empresas dar pasos importantes en su desarrollo", señaló.

Actualmente, el taller cuenta con un equipo integrado por profesionales y estudiantes vinculados a las áreas de mecánica y electromovilidad, incorporando además participación femenina en un rubro tradicionalmente masculinizado.

Entre sus principales desafíos se encuentran continuar fortaleciendo sus capacidades técnicas, potenciar el desarrollo de la electromovilidad y seguir formando capital humano especializado para responder a las nuevas demandas del sector automotriz.

La visita permitió relevar cómo instrumentos como el DFL-15 contribuyen al fortalecimiento de emprendimientos regionales, apoyando inversiones que mejoran la productividad, generan nuevas oportunidades de desarrollo y aportan al crecimiento económico de Magallanes.




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