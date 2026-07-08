CONCURSO JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES, TRADICIONES DE LA PATAGONIA: FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE A 24 JÓVENES ILUSTRADORES

​Más de 300 estudiantes de 5 a 18 años participaron en la etapa de ilustración del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia” ilustrando los 12 cuentos ganadores de la etapa de escritura del certamen que organiza Fundación Teraike. De las obras recibidas, el jurado seleccionó dos por cuento, una como ganadora y otra como mención honrosa, las que correspondieron a estudiantes de Punta Arenas, Natales y Porvenir.



El jurado que eligió a los 24 premiados estuvo compuesto por Pablo Quercia, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio; Leandro Faúndez, artista y profesor de acuarela; Gonzalo Herrera, gerente comercial de Gasco Magallanes, empresa colaboradora del concurso y Mia Prat, alumna del colegio Miguel de Cervantes y ganadora del concurso 2025.

Los cuentos e ilustraciones reconocidas que muestran diversas tradiciones del campo, ciudades, villas y familias, se publicarán en un libro que la fundación donará a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región. La edición es bilingüe con el fin de que pueda llegar también al público extranjero para que las obras de los jóvenes autores magallánicos lleguen a otros rincones de Chile y el mundo. El libro también se podrá descargar gratuitamente del sitio web de Fundación Teraike.



Además, los trabajos ganadores forman parte de una exposición itinerante que se inaugurará el 6 de noviembre en el Centro Cultural de Punta Arenas durante la premiación del concurso y que luego se presentará en distintos lugares de la región.



El objetivo del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes” es promover el gusto por la lectura, el desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico y el conocimiento y orgullo por la identidad regional.



La inspiración de los ganadores



Amalia Aravena, de 6 años, alumna de la escuela Elba Ojeda ganó con su obra para el cuento “Visita inesperada”, sobre la que comentó: “Me inspiraron unas imágenes que me mostró el profesora de arte y el cuento leído. Lo que quise ilustrar fue la parte que llamó mi atención, me imaginé la cara de los perros ovejeros con signo de pregunta, como diciendo: qué hacen en mi lugar, en mi casa”.



Sofía Urra de 7 años, alumna del colegio Miguel de Cervantes quiso dibujar lo felices que eran los amigos en el mar para el cuento “El chapuzón de mi tierra”.



De la categoría menor es también Amalia Soto, de 7 años, del colegio Adventista quien ilustró “Encuentro en la orilla”. “Leí el cuento junto a mi familia. Lo encontré muy lindo y me llamó mucho la atención cómo una niña yagán y otra niña de campo se encuentran y sus mundos tan diferentes se cruzan por un instante. Me sorprendió ver que ambas disfrutaban jugando, pero de manera diferente, mostrando que la niñez es una etapa hermosa de la vida donde no importan las diferencias culturales, una descalza, con frío y la otra con zapatos, más abrigada, pero ambas merecen la atención y respeto de quienes las rodean”.



En la categoría 8 a 11 años, Aurora Aguilar de 8 años, alumna de la escuela Bernardo O´Higgins de Porvenir, fue uno de los ganadores. “Elegí el cuento " Mi primer día como ovejero", porque me recordó a papá, pensé en su vida cuando niño y las historias que me ha contado sobre su trabajo en el campo en ese tiempo”, destacó.



Mateo Barria de 11 años, estudiante del Colegio Puerto Natales ilustró “El sonido que se llevó el viento”, sobre el que comentó: “Mi dibujo se inspiró en el momento en que los dos hermanos hacen sonar la campana antes de comenzar la esquila. Me pareció un instante muy especial porque representa una tradición que se ha mantenido por muchos años y que demuestra respeto y agradecimiento por el trabajo, el campo y los animales. También quise reflejar el paisaje de Tierra del Fuego, con el viento, el frío, la vegetación (corión), las grandes montañas, las ovejas y la inmensidad del campo, porque son elementos que hacen único ese lugar. A través de mi dibujo quise transmitir la importancia de cuidar las tradiciones y de compartir esos momentos en familia, ya que son recuerdos que permanecen para siempre”.



Ignacia Riveras de 11 años, alumna del Liceo Juan Bautista Contardi explicó sobre su obra: “Me inspiré en Emiliano, porque en el cuento él sueña con ser gaucho y vivir aventuras. Lo dibujé en el carro del carnaval porque me imaginé que ahí iba feliz, siguiendo sus sueños y recorriendo lugares con el viento”.



Catalina Pineda de 12 años, alumna del colegio Miguel de Cervantes, se basó en su experiencia para su ilustración de “Camino al km. 46 sur”. “Vivo en la región de Magallanes y tengo una parcela llena de colores hermosos. Hay una planta que me encanta, se llama 'chocho', y sus colores fueron mi inspiración para mi dibujo. La verdad, cuando vi esas flores, sentí que quería pintar algo tan alegre como ellas. Así que ahora el cuento tiene todos esos tonos mágicos de mi entorno feliz.”



Catalina Vidal, de 13 años, alumna de la escuela Portugal comentó sobre su dibujo: “Todo empezó porque una profesora, encargada de la biblioteca CRA, me habló acerca de un concurso, me mostró los cuentos y varios poemas y leí uno que trataba del fuerte Bulnes. Me encantó y me gusta dibujar perritos. La primera idea fue hacer el perrito fantasma al lado del niño, y la segunda idea que se me vino fue realizar al perrito fantasma mirando al fuerte Bulnes, que me gustó”.



Gretel Lausen, de 14 años, alumna del Colegio Punta Arenas, ilustró el cuento “Sorbos de vida”. “Lo que quise representar al hacer el dibujo fue capturar esa sensación de congelamiento en el tiempo. Me inspiró cómo se puede conectar con un objeto cotidiano como el mate, el cual al beberlo le trajo a ella recuerdos en su memoria y los buenos momentos”.



En la categoría mayor, Natalia Diaz, de 15 años, estudiante del Colegio Puerto Natales de esa ciudad ilustró el cuento “Un billete de vuelta”. “Quise no solo representar el local (Kiosko Roca), sino demostrar cómo un lugar tan cotidiano puede convertirse en un símbolo de identidad para la comunidad de Punta Arenas. Y aunque no he tenido el honor de ir a este reconocido local, pienso en que pronto iré a conocer y disfrutar de su familiaridad”.



“Mi inspiración nació del Cementerio Municipal de Punta Arenas y de los árboles característicos de Magallanes”, explicó Francesca Sánchez de 17 años alumna del Liceo Experimental UMAG. “Me llamó la atención cómo, a pesar del fuerte viento, estos crecen adaptándose a él sin dejar de resistir”.



Agustina Aguilar, de 16 años, alumna del Liceo Juan Bautista Contardi ganó con su obra para “Feliz cumpleaños, mami”. “Me inspiraron los recuerdos de mi niñez, buscando expresar la obra de una manera más cercana y personal. Los calafates fueron algo muy importante en mi infancia, al igual que los desayunos acompañados de mate. Quise representar la ausencia a través de la silla vacía, el mate como símbolo de las tradiciones y la conexión familiar y las manchas de mermelada de calafate, como representación de los recuerdos. La lluvia, la ventana, el cementerio, sus árboles y el clima nublado simbolizan la nostalgia y la importante identidad cultural de Punta Arenas”.





Ganadores concurso Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia

Etapa de ilustración



Ganadores

Categoría 5 a 7 años



Sofía Antonia Urra Cahuas

“El chapuzón de mi tierra”

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas



Amalia Sofía Soto Maripani

“Encuentro en la orilla”

Colegio Adventista

Punta Arenas



Amalia Paz Aravena Oviedo

“Visita inesperada”

Escuela Elba Ojeda Gómez

Punta Arenas



Categoría 8 a 11 años



Ignacia Jesús Riveras Correa

“Emiliano el hijo del viento”

Liceo Juan Bautista Contardi

Punta Arenas



Aurora Emilia Aguilar Gutiérrez

“Mi primer día como ovejero”

Escuela Bernardo O´Higgins

Porvenir



Mateo Iñigo Barría Bahamonde

“El sonido que se llevó el viento”

Colegio Puerto Natales

Natales







Categoría 12 a 14 años



Catalina Maite Vidal Montecino

“Cenizas en el fuerte”

Escuela Portugal

Punta Arenas



Grettel Lausen Maggio

“Sorbos de vida”

Colegio Punta Arenas

Punta Arenas



Catalina Alexandra Pineda Zilleruelo

“Camino al km. 46 sur”

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas



Categoría 15 a 18 años



Agustina Alejandra Aguilar Hernández

“Feliz cumpleaños, mami”

Liceo Juan Bautista Contardi

Punta Arenas



Francesca Antonia Sánchez Fideli

“La marcha fúnebre”

Liceo experimental UMAG

Punta Arenas



Natalia Sofía Diaz Alvarado

“Un billete de vuelta”

Colegio Puerto Natales

Natales





Menciones honrosas



Categoría 5 a 7 años



Isidora Alessandra Triviño Gallardo

“El chapuzón de mi tierra”

Escuela Elba Ojeda Gómez

Punta Arenas





Rafaela Cisterna Diaz

“Encuentro en la orilla”

Escuela Elba Ojeda Gómez

Punta Arenas



Juan Pablo Alonso Corvalán Miranda

“Visita inesperada”

Escuela Elba Ojeda Gómez

Punta Arenas



Categoría 8 a 11 años



Sofía Valero Soto

“Emiliano, el hijo del viento”

Escuela Bernardo O´Higgins

Punta Arenas



Felipe Sebastián Villagrán Mermoud

“Mi primer día como ovejero”

Colegio Luterano

Punta Arenas



Vladimir Ignacio Farfán Fuentes

“El sonido que se llevó el viento”

Escuela Bernardo O´Higgins

Punta Arenas



Categoría 12 a 14 años



Laura Flores Urquieta

“Cenizas en el fuerte”

Liceo Juan Bautista Contardi

Punta Arenas



Ignacia Florencia Collao Contreras

“Sorbos de vida”

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas



Constanza Fajardo López

“Camino al km. 46 sur”

Escuela Bernardo O´Higgins

Porvenir



Categoría 15 a 18 años



María Fernanda Manríquez Gayoso

“Feliz cumpleaños, mami”

Liceo Luis Alberto Barrera

Punta Arenas



Bárbara Hidalgo Wigstron

“La marcha fúnebre”

Liceo Juan Bautista Contardi

Punta Arenas



Camilo Ignacio Gómez Bahamonde

“Un billete de vuelta”

Liceo experimental UMAG

Punta Arenas







