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6 de julio de 2026

CARNAVAL DE INVIERNO 2026 CERRÓ CON 95 MIL ASISTENTES, 64 ALEGORÍAS Y AUDIENCIA DIGITAL RÉCORD

​La celebración de los 30 años reunió a cerca de tres mil participantes, aumentó en un 20% la presencia de carros, murgas, comparsas, batucadas y disfraces, y se desarrolló sin incidentes de gravedad en Punta Arenas.

CARNAVAL DE INVIERNO 30 AÑOS (11)

Con una convocatoria estimada de 95 mil personas durante sus tres jornadas, concluyó la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. Cerca de 40 mil asistentes participaron el viernes en el concierto de Los Bunkers, mientras que el desfile reunió a alrededor de 30 mil espectadores el sábado y 25 mil durante la jornada de cierre del domingo.

La edición aniversario contó con cerca de tres mil participantes distribuidos en 64 alegorías, entre carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas y disfraces. La cifra representó un crecimiento cercano al 20% en comparación con el año anterior y convirtió a esta versión en una de las más numerosas de la historia de la tradicional fiesta invernal.

El alcalde Claudio Radonich destacó el ambiente familiar, el comportamiento del público y el trabajo coordinado de Carabineros, Armada, Bomberos, SAMU, Cruz Roja, el Área de Salud de Cormupa, Seguridad Pública Municipal y los distintos equipos municipales. Durante las tres jornadas no se registraron incidentes de gravedad y solo se reportaron atenciones de salud puntuales.

El Carnaval también alcanzó una audiencia digital récord. Un total de 19 medios de comunicación retransmitieron la señal oficial, superando las 700 mil visualizaciones en plataformas digitales. Cerca del 10% de la audiencia correspondió a espectadores de Argentina, además de personas conectadas desde distintas regiones de Chile.

En la competencia, ASMAR Magallanes obtuvo el primer lugar en Carro Alegórico Categoría A, Comparsa y Murga con “La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, aventura en el Estrecho de Magallanes”. KM 100 Sentimiento Campero ganó en Carro Categoría B; Sakumba Austral se impuso en Batucada; y Janet Valdés Cárcamo obtuvo el primer lugar en Disfraz con “Cóndor”, cerrando una edición que reafirmó al Carnaval de Invierno como uno de los principales eventos culturales y turísticos de Magallanes.


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GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 RECIBIRÁN MÁS DE $14 MILLONES EN PREMIOS

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