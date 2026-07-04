PROYECTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO ALCANZA UN 30% DE AVANCE EN PUERTO NATALES

Las obras del proyecto habitacional Glaciar Pingo alcanzaron un 30% de avance en Puerto Natales, según constataron autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza durante una visita inspectiva al conjunto habitacional. La iniciativa beneficiará a 159 familias de la comuna y considera una inversión superior a los $18 mil millones, financiada por el Minvu, el Gobierno Regional y las familias beneficiarias.

El director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, informó que las obras avanzan conforme a la programación establecida y adelantó que durante agosto las familias podrán visitar la vivienda piloto como parte del Plan de Acompañamiento Social. El proyecto contempla 153 viviendas de dos pisos de 53,39 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación, además de seis viviendas adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, todas equipadas con ventanas termopanel y calefacción central.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó que el proyecto incorpora espacios destinados a fortalecer la vida comunitaria. En ese sentido, señaló que la iniciativa considera no solo la construcción de viviendas, sino también infraestructura que contribuya a mejorar la calidad de vida de las futuras familias residentes.

El conjunto habitacional incluye una Sala de Uso Múltiple de 95,4 metros cuadrados, más de 2.240 metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, circuito fitness-calistenia, ciclovías, mobiliario urbano y obras de urbanización, como redes de agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, gas y alumbrado público. Actualmente, los trabajos avanzan en distintas etapas de urbanización, estructuras, instalaciones y terminaciones, mientras la entrega de la vivienda piloto permitirá a las familias conocer sus futuros hogares antes de la finalización del proyecto.

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