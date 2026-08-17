II OLIMPIADAS DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES REUNIERON A FUNCIONARIOS/AS EN TORNO AL DEPORTE Y LA INTEGRACIÓN

En un grato ambiente de camaradería, entre el 7 y el 9 de agosto, se desarrollaron las II Olimpiadas Deportivas del Servicio de Salud Magallanes, justa organizada por el Club Social y Deportivo del Servicio, con el propósito de generar un espacio de encuentro, recreación y sana competencia entre funcionarios y funcionarias de los distintos establecimientos que integran la Red Asistencial.



Las jornadas deportivas se realizaron en el Complejo Deportivo Leñadura y en el Gimnasio Edelmag, convocando a delegaciones del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, el Hospital Clínico de Magallanes, la SEREMI de Salud y la Dirección del Servicio de Salud Magallanes (DSSM).



Durante los tres días de competencia se desarrollaron las disciplinas deportivas de básquetbol mixto, vóleibol mixto, baby fútbol damas y varones, pádel damas y varones, tenis de mesa y natación.



La Dirección del Servicio de Salud se quedó con el primer lugar en competencias generales, seguido por el Hospital de Puerto Natales y, en tercer lugar, el Hospital Clínico de Magallanes. Las delegaciones del Hospital Comunitario de Porvenir y SEREMI de Salud Magallanes, alcanzaron el cuarto lugar y mención honrosa.



Para Daniel Barría, presidente del Club Deportivo y Social, esta segunda versión de las Olimpiadas, permitió ampliar la participación y diversidad de disciplinas, generando espacios de encuentro y convivencia fuera del ámbito laboral y consolidándolas como una instancia de integración, compañerismo y vida saludable.



Las II Olimpiadas SSM 2026, finalizaron luego de tres intensas jornadas deportivas, marcadas por la participación, el entusiasmo y el compañerismo de las delegaciones, reafirmando la instancia que estos espacios, contribuyen al bienestar y a la integración de la comunidad funcionaria.

