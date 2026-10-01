DESOCUPACIÓN ALCANZA 6,9% EN MAGALLANES Y GOBIERNO REFUERZA MEDIDAS PARA IMPULSAR EMPLEO FORMAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL

​La tasa de desocupación en la Región de Magallanes alcanzó un 6,9% durante el último trimestre móvil, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Si bien Magallanes mantiene una tasa de desempleo inferior al promedio nacional, la autoridad laboral señaló que las cifras requieren de acciones concretas, considerando el impacto que tienen directamente en los hogares.



El informe señala que la población ocupada registró un aumento interanual de 0,7%, alcanzando las 98.868 personas. Sin embargo, este crecimiento estuvo acompañado por un incremento de la informalidad: la población ocupada informal aumentó 11,7%, equivalente a 2.172 personas más que en igual período del año anterior.



El aumento de la informalidad se concentra principalmente en los hombres, cuya ocupación informal creció 20,9%, mientras que por categoría ocupacional destaca el incremento de los trabajadores por cuenta propia, que aumentaron 37%.

Para el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, estas cifras plantean un desafío que debe ser abordado con acciones, tomando en cuenta las familias que están detrás de los datos.



“Detrás de cada porcentaje hay personas, familias que necesitan una oportunidad para trabajar y salir adelante. Por eso, como Gobierno, no podemos mirar estas cifras con indiferencia, ni conformarnos con que nuestra tasa de desocupación se encuentre por debajo del promedio nacional. Tenemos que seguir generando condiciones para que existan más oportunidades de empleo y, especialmente, para que ese empleo sea formal y de calidad”, señaló.



El escenario laboral se desarrolla, además, en un contexto de menor actividad económica regional. Durante el segundo trimestre de 2026, el PIB de Magallanes registró una variación interanual de -1,9%, acumulando dos trimestres consecutivos de variaciones negativas, situación que podría incidir en el dinamismo del mercado laboral durante los próximos períodos.



Ante este escenario, el Gobierno está impulsando medidas orientadas a fortalecer la actividad económica y la generación de empleo, particularmente en sectores con capacidad de absorber mano de obra, como la construcción y las obras públicas.



En el marco del Plan Chile Despega, informadas por el Gobierno, a través de la Delegada Presidencial, se han articulado más de $140.000 millones en inversión vinculada a obras públicas, conectividad, parques y soluciones habitacionales. A ello se suman 10 nuevos proyectos del Ministerio de Obras Públicas por $14.917 millones, con iniciativas que se extienden territorialmente desde Torres del Paine hasta Cabo de Hornos.



Asimismo, a través de la Mesa Regional por el Empleo, se estableció como meta alcanzar cerca de 800 nuevos puestos de trabajo a diciembre, articulando esfuerzos entre organismos públicos y sectores productivos para enfrentar las necesidades específicas del mercado laboral regional.



En materia de inclusión, además, el 46% de las contrataciones subsidiadas a través de SENCE corresponde actualmente a mujeres, superando la meta inicial establecida para este instrumento.



El seremi destacó que la respuesta frente a las cifras de empleo requiere combinar medidas de corto plazo con una mirada de mediano y largo plazo.



“Estamos trabajando en dos dimensiones: responder a la urgencia de quienes hoy necesitan un empleo y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que Magallanes vuelva a tener mayor dinamismo económico. La inversión pública, el apoyo a la contratación, la capacitación y la coordinación con el sector productivo son herramientas concretas que estamos poniendo en marcha”, afirmó.



La autoridad agregó que uno de los principales desafíos será fortalecer el empleo formal, considerando que el crecimiento de la ocupación registrado en la medición está acompañado por un aumento significativo de la informalidad.



“No se trata solamente de que aumente el número de personas ocupadas. También necesitamos que más trabajadores puedan acceder a empleos formales, con seguridad social y mejores condiciones laborales. Ese es parte importante del trabajo que estamos desarrollando y que queremos profundizar durante los próximos meses. Por eso estamos trabajando desde ahora, con inversión y medidas concretas, para enfrentar esta situación y proyectar un mercado laboral con más oportunidades para las y los magallánicos durante 2027”, concluyó.

