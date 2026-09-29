“VOCES DEL SINDICALISMO”: EXPERIENCIAS, DESAFÍOS Y EMOCIONES MARCARON ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE MAGALLANES

​Con un espacio de conversación centrado en las experiencias, desafíos y motivaciones que existen detrás de la labor sindical, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes conmemoró el Día del Dirigente Sindical con la actividad “Voces del sindicalismo”, que reunió a cerca de 30 personas, principalmente dirigentes sindicales de distintos rubros productivos de la región.



La jornada tuvo un carácter especialmente testimonial, poniendo en el centro a las personas que ejercen la representación sindical y sus propias historias. A través de una conversación abierta, cuatro dirigentes compartieron experiencias sobre cómo llegaron a asumir sus responsabilidades, los momentos complejos que les ha correspondido enfrentar, las dificultades que muchas veces no son visibles para sus compañeros y también aquellas experiencias que les han confirmado el sentido y valor de su labor.



El encuentro contó con la participación de Alejandra Pérez Santana, presidenta del sindicato Sitramp Punta Arenas; Karina Carrillanca, secretaria del sindicato Sitramp Punta Arenas; Fernando Bahamondes, tesorero del sindicato Sitramp Punta Arenas; y Graciela Vásquez Cruces, presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, quienes participaron como panelistas y compartieron sus testimonios con los asistentes.



Precisamente, Graciela, una de las protagonistas de la jornada, valoró la posibilidad de compartir experiencias con dirigentes de distintas generaciones y sectores.



“Creo que son muy necesarias estas actividades, porque convocó a un público muy interesante, la mayoría, dirigentes de distintas organizaciones sindicales. Es bueno tener estas conversaciones, porque muchas veces hay cosas que no se visibilizan en la labor sindical y que sí ocurren, como controversias, diferencias. Este mundo tiene sus complejidades y creo que es muy bueno que se puedan visibilizar. También las organizaciones deberíamos ser capaces de construir una agenda que sea compartida en las diferentes materias que nos interesa, pues las necesidades de los trabajadores siempre van a existir y ahí es importante aunar criterios. Por eso, muy agradecida por la invitación del Seremi del Trabajo y ojalá tengamos más actividades de este tipo”, destacó.



Por su parte, Alejandra Pérez Santana, presidenta del sindicato Sitramp Punta Arenas, destacó el carácter humano de la conversación y la oportunidad de compartir con otros dirigentes.



“Fue una actividad muy especial, nunca había tenido la posibilidad de hablar delante de otras directivas y escuchar sus ideas. Para mí fue muy conmovedor poder hacerlo, porque no hablamos solamente de lo que hacemos como dirigentes, sino de nuestras historias y nuestras experiencias. Poder compartir eso con otros dirigentes y escuchar sus historias, eso, para mí fue algo muy valioso”, sostuvo.



La actividad reunió también a dirigentes sindicales de diferentes sectores productivos como comercio, energía, rubro portuario, además de representantes de empresas y autoridades. Entre los asistentes estuvieron la presidenta regional de la ANEF Magallanes, Evelyn Córdiva; junto a parte de su directiva, y el presidente de la CUT Magallanes, Juan Igor, acompañado también por integrantes de su directiva.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó el sentido de realizar una conmemoración centrada en las personas que ejercen la representación sindical.



“Quisimos que esta conmemoración tuviera un sentido diferente, que pudiéramos detenernos a escuchar a los propios dirigentes y conocer las historias detrás de esa responsabilidad. Hoy escuchamos experiencias muy distintas, pero también encontramos algo en común: el compromiso de asumir una tarea que muchas veces es compleja, que requiere tiempo, dedicación y capacidad de escuchar, pero que también entrega grandes satisfacciones cuando se logra ayudar a otros trabajadores. Por eso, esta jornada fue principalmente un reconocimiento a las personas que están detrás de cada organización sindical”, señaló.



En tanto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró la instancia como un espacio de encuentro entre distintas organizaciones y sectores del mundo laboral regional.



“Este tipo de encuentros nos permite poner rostro e historia a una labor que cumple un papel importante en el mundo del trabajo. Escuchar directamente a los dirigentes, conocer sus motivaciones, sus dificultades y también las satisfacciones que han encontrado en este camino, nos permite comprender de mejor manera el valor que tiene la representación de los trabajadores”, indicó.



Reconocimiento a dirigentes



Como parte del encuentro, la Seremi del Trabajo realizó además un reconocimiento a los cuatro dirigentes que participaron como panelistas, entregándoles un presente conmemorativo por su participación en “Voces del sindicalismo”.

Asimismo, se hizo entrega de un presente a los representantes regionales de la CUT y ANEF, como una forma de reconocer la labor que desarrollan las organizaciones de trabajadores y sus dirigencias en la región.



La jornada concluyó con un espacio de conversación entre los asistentes y los panelistas, reforzando el carácter de encuentro de esta conmemoración y poniendo en valor las distintas experiencias que forman parte de la historia sindical de Magallanes.

