COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO PUEDE TRANSFORMARSE EN UN DESTINO PENITENCIARIO

Magallanes no puede transformarse en un destino penitenciario por falta de espacio, conveniencia o improvisación. La distancia no puede utilizarse como sustituto de la máxima seguridad.

Chile dispone de un Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, destinado a personas vinculadas a organizaciones criminales nacionales o internacionales y a quienes requieren condiciones especiales de seguridad.

Mientras tanto, el Complejo Penitenciario de Punta Arenas fue diseñado para 421 personas y, en marzo, mantenía 509 internos: casi un 21% por sobre su capacidad de diseño.

La advertencia es aún más seria. La propia Fiscalía Nacional identifica como un factor de riesgo para la Macrozona Austral la presencia de internos extranjeros en la cárcel de Punta Arenas, principalmente colombianos, algunos de los cuales mantendrían vínculos con organizaciones criminales de ese país.

Por eso, la respuesta debe ser simple: si un delincuente requiere condiciones especiales de seguridad, debe ser recluido donde esas condiciones existan.

Magallanes es una región extrema y estratégica. No puede convertirse, por razones administrativas o judiciales, en el lugar al que se envían internos de alta peligrosidad.