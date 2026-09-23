OBISPO CASTRENSE SE REUNIÓ CON AVIADORES MILITARES DE LA IVª BRIGADA AÉREA EN PUNTA ARENAS

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.



En el marco de su visita pastoral a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Obispo Castrense de Chile, Monseñor Pedro Ossandón Buljevic, visitó la Base Aérea Chabunco, donde fue recibido por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.



La autoridad eclesiástica estuvo acompañada por el Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Monseñor Óscar Blanco Martínez; el Capellán Jefe del Servicio Religioso de la Armada de Chile, Capitán de Navío (SRL) Padre Fernando Jarpa; y el Capellán Naval de la Tercera Zona Naval, Presbítero José Bravo Carvallo.



Posteriormente, la delegación recorrió dependencias del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33, el Grupo de Mantenimiento N°53 y el Grupo Base Aérea, Unidades donde Comandantes dieron a conocer las principales responsabilidades que cumplen Oficiales y Personal del Cuadro Permanente en la Base Aérea Chabunco.



Durante la visita el Monseñor Ossandón y las demás autoridades eclesiásticas compartieron directamente con el personal de las distintas Unidades, sosteniendo conversaciones, escuchando; y entregando orientación y acompañamiento espiritual.

