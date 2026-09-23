Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

23 de septiembre de 2026

OBISPO CASTRENSE SE REUNIÓ CON AVIADORES MILITARES DE LA IVª BRIGADA AÉREA EN PUNTA ARENAS

​En la oportunidad, el Monseñor Pedro Ossandón Buljevic, junto a autoridades eclesiásticas, visitaron distintas Unidades de la Base Aérea Chabunco.

VISITA_PASTORAL_OBISPO_CASTRENSE_IVBA_7

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea.

En el marco de su visita pastoral a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Obispo Castrense de Chile, Monseñor Pedro Ossandón Buljevic, visitó la Base Aérea Chabunco, donde fue recibido por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi.

La autoridad eclesiástica estuvo acompañada por el Obispo de la Diócesis de Punta Arenas, Monseñor Óscar Blanco Martínez; el Capellán Jefe del Servicio Religioso de la Armada de Chile, Capitán de Navío (SRL) Padre Fernando Jarpa; y el Capellán Naval de la Tercera Zona Naval, Presbítero José Bravo Carvallo.

Posteriormente, la delegación recorrió dependencias del Grupo de Telecomunicaciones y Detección N°33, el Grupo de Mantenimiento N°53 y el Grupo Base Aérea, Unidades donde Comandantes dieron a conocer las principales responsabilidades que cumplen Oficiales y Personal del Cuadro Permanente en la Base Aérea Chabunco.

Durante la visita el Monseñor Ossandón y las demás autoridades eclesiásticas compartieron directamente con el personal de las distintas Unidades, sosteniendo conversaciones, escuchando; y entregando orientación y acompañamiento espiritual.

obispomagallanes

OBISPO OSCAR BLANCO DESTACA LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS “CON SENTIDO FAMILIAR” Y MIRANDO EL FUTURO CON ESPERANZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES FORTALECE SU ROL COMO HUB ANTÁRTICO: GOBIERNO IMPULSA MESA DE TRABAJO PARA UN TURISMO SOSTENIBLE Y ESTRATÉGICO

Leer Más

La instancia interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar el desarrollo de la actividad turística, el cuidado del medio ambiente y la consolidación de la zona austral como puerta de entrada al continente blanco.

La instancia interministerial reunió a autoridades nacionales y regionales para coordinar el desarrollo de la actividad turística, el cuidado del medio ambiente y la consolidación de la zona austral como puerta de entrada al continente blanco.

Mesa Trabajo Turismo_Minrel_Santiago
nuestrospodcast
BOMBEROS (2)

MUNICIPIO COMPLETA ENTREGA DE $120 MILLONES AL CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
VISITA_PASTORAL_OBISPO_CASTRENSE_IVBA_7

OBISPO CASTRENSE SE REUNIÓ CON AVIADORES MILITARES DE LA IVª BRIGADA AÉREA EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
VISITA_JARDIN_CONTINENTE_BLANCO_IVBA_6

FACH RECIBIÓ VISITA DE JARDÍN INFANTIL CONTINENTE BLANCO DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
532f6fb9-740a-46e5-a3b4-a4758afadb5a

PUUY PRODUCCIONES CELEBRA 9 AÑOS IMPULSANDO EMPRENDORES, ARTISTAS Y LA CULTURA URBANA EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.