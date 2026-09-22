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22 de septiembre de 2026

COMISIÓN DE DEFENSA SESIONARÁ EN MAGALLANES Y DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME REFUERZA POSTURA POR SOBERANÍA CHILENA: “EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES 100% CHILENO Y JAMÁS HABRÁ SOBERANÍA ARGENTINA”

El parlamentario por Magallanes valoró el pronunciamiento alcanzado entre ambos países y afirmó que las gestiones diplomáticas han permitido reafirmar la soberanía chilena sobre el Estrecho. Además, destacó la presencia de autoridades nacionales en la región y la próxima sesión de la Comisión de Defensa, en la cual participará como invitado.

Diputado Alejandro Riquelme (2)

​La controversia por el Estrecho de Magallanes continúa en la agenda política y diplomática, luego de los cuestionamientos surgidos desde Argentina y las gestiones realizadas por Cancillería. En ese contexto, el diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, respaldó la declaración conjunta entre ambos gobiernos, aunque planteó que todavía existen asuntos pendientes en la normativa argentina.

 
“Lo primero es que tenemos, por vez primera en décadas, una declaración conjunta del Presidente de Argentina y de Chile, respecto a que la soberanía del Estrecho de Magallanes es 100% chilena, aunque queda pendiente la derogación del Decreto 457, del Decreto 256 del año 2010. Pero esperamos que prontamente esos decretos sean derogados”, señaló.

 Riquelme agregó que “respecto a la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que va a haber un buen desempeño por parte del canciller respecto a cómo ha sido tratado el conflicto con Argentina que hemos tenido. Y esto no hay que esconderlo bajo la alfombra, ha sido un conflicto porque hemos tenido las máximas autoridades, a senadores cuestionando la soberanía de Magallanes sobre el Estrecho”. En esa línea, comentó que “el Presidente Kast fue muy claro hace cerca de dos semanas atrás en el mismo Estrecho de Magallanes, había un buque de guerra, que el Estrecho de Magallanes es 100% chileno y jamás habrá soberanía argentina”.

 
El parlamentario también descartó que Cancillería haya buscado restar importancia a la controversia. “Acá no se ha bajado el perfil. Partamos de esa base. Todo lo contrario, acá hubo una gestión diplomática liderada por Cancillería que culminó una declaración conjunta que no habíamos tenido en décadas, que pone claramente el acento en que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible”, afirmó. A ello agregó que “el canciller, la primera visita que realizó a regiones fue justamente a Magallanes y eso demuestra la importancia para Cancillería, no solamente de Magallanes, sino su proyección antártica, pues estuvo en Magallanes y la Antártica Chilena”.

 
Sobre la posibilidad de que la materia vuelva a ser abordada durante la próxima interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, Riquelme sostuvo que “no sé si resurgirá, eso dependerá del parlamentario que lo interpele, pero creo que lo que ha logrado Cancillería junto con el Presidente José Antonio Kast es histórico”. El diputado añadió que “hemos logrado que Argentina reconozca indiscutiblemente que la soberanía del Estrecho de Magallanes es completamente chilena, de acuerdo al Tratado de 1881 y además ratificado en el Tratado de Paz y Amistad del año 1984”.

 
Finalmente, Riquelme destacó el despliegue de distintas autoridades y del Congreso en la zona. “Además, agregar que el día de hoy está el Vicepresidente de Chile en Magallanes, está la presidenta del Senado junto con cuatro parlamentarios y que la Comisión de Defensa va a sesionar el día 25 de esta misma semana”, indicó. El parlamentario concluyó que “eso demuestra la importancia que tiene Magallanes para los poderes del Estado, para la gestión del Presidente José Antonio Kast”.

Ramón IIMCH

COLUMNA DE OPINIÓN | ESTRECHO DE MAGALLANES: 183 AÑOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y SOBERANÍA EFECTIVA

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