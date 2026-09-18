FIESTAS PATRIAS: LLAMAN A RESPETAR LAS DISTINTAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

Las Fiestas Patrias pueden ser una oportunidad para compartir en familia y acercar a niñas y niños a distintas tradiciones. Desde Fonoinfancia y Fundación Integra plantean que una de las formas de involucrarlos es conversar previamente sobre la celebración, conocer sus intereses y expectativas y permitir que colaboren en la organización de algunas actividades familiares, siempre considerando las medidas de seguridad necesarias.

El llamado también apunta a comprender que participar no significa estar obligados a hacerlo. En jardines infantiles y establecimientos educacionales es habitual que durante estas fechas se realicen bailes, actos y presentaciones, instancias que pueden generar entusiasmo en algunos niños y niñas, pero también malestar, ansiedad, temor o vergüenza en otros.

Ante una negativa a participar, las recomendaciones apuntan a preguntarles qué sienten y si existe alguna forma de ayudarlos a sentirse más seguros. Si la incomodidad persiste, se plantea la importancia de respetar y acoger su decisión, evitando retos o juicios. En caso de que el malestar se manifieste desde un comienzo, también se recomienda conversarlo con educadoras o profesores para que estas actividades sean entendidas como una invitación y no como una obligación.

Durante las celebraciones, además, se llama a resguardar la seguridad de niñas y niños en lugares con alta concurrencia de público, procurando que permanezcan cerca de una persona adulta y estableciendo previamente un punto de reunión. También se recomienda evitar su exposición a situaciones de alto consumo de alcohol y procurar mantener, dentro de lo posible, sus horarios habituales de descanso.

Las familias que necesiten orientación pueden comunicarse gratuitamente con Fonoinfancia, de Fundación Integra, al teléfono 800 200 818, mediante el chat disponible en su sitio web o a través de WhatsApp al +56 9 3251 4935, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 19:00 horas.

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